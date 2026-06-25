Phối cảnh Arcadia at Lavila tại Lavila Township - khu đô thị đã hiện hữu, nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ, hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Cầu Phú Mỹ 2 sắp khởi công

Vai trò “đường băng” của Cầu Phú Mỹ 2

Cầu Phú Mỹ 2 quy mô 8 làn xe, dài hơn 6km, nối Quận 7 (cũ) với hành lang kinh tế phía Đông. Khi hoàn thiện, thời gian từ khu nam tới sân bay quốc tế Long Thành rút ngắn còn khoảng 30 - 35 phút - thay vì hơn một giờ hiện nay.

Sự thay đổi này không chỉ giải toả áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, mà còn tái định hình vai trò của khu Nam trong mạng lưới liên kết vùng. Trục Nguyễn Hữu Thọ - “xương sống” của khu Nam - được kỳ vọng trở thành “điểm đầu” kết nối các hành lang giao thương phía Nam.

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Kịch bản “tái định giá” khu Nam Sài Gòn

Lịch sử thị trường BĐS ghi nhận nhiều trường hợp một cây cầu hạ tầng làm thay đổi diện mạo cả khu vực. Tại TP.HCM, Cầu Ba Son thông xe năm 2022 góp phần đưa giá đất khu đông - đặc biệt Thủ Thiêm - tăng từ 80 - 100 triệu/m² lên 300 - 400 triệu/m² trong khoảng 5 năm sau đó.

Tại Hà Nội, Cầu Nhật Tân từng tạo kịch bản tương tự với Tây Hồ Tây - nơi giá BĐS bứt phá từ 40 - 50 triệu/m² lên 500 - 600 triệu/m² trong vòng một thập kỷ. Giới chuyên gia nhận định Cầu Phú Mỹ 2 đang đặt ra kịch bản “thịnh vượng” tương tự cho khu Nam Sài Gòn giai đoạn 2026 - 2030.

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Khu đô thị đã hiện hữu tại “điểm đầu” kết nối

Trong cuộc đua hạ tầng này, các khu đô thị đã thành hình tại trục Nguyễn Hữu Thọ đang ở vị trí xuất phát thuận lợi. Lavila Township do Kiến Á Group phát triển là khu đô thị tiêu biểu, với cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đã vận hành sau nhiều giai đoạn.

Đáng chú ý, Lavila Township đang chuẩn bị giới thiệu Arcadia at Lavila - phân khu cao tầng đầu tiên, phát triển bởi liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam). Sự xuất hiện đúng thời điểm hạ tầng liên vùng đang về đích là điểm cộng đáng kể với nhóm cư dân ưu tiên kết nối nhanh tới trung tâm và các đầu mối phía đông.

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Khi Cầu Phú Mỹ 2 về đích, kịch bản tái định giá khu Nam Sài Gòn sẽ được kích hoạt rõ rệt hơn. Các khu đô thị đã hiện hữu - nơi cộng đồng và tiện ích đã vận hành - sẽ là lựa chọn được giới quan tâm BĐS đặc biệt theo dõi.

Arcadia at Lavila - Đón đầu chương phát triển mới của Nam Sài Gòn

Trong bối cảnh Nam Sài Gòn bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ cộng hưởng của các công trình hạ tầng chiến lược, Arcadia at Lavila là dự án đáng chú ý tại khu vực. Tọa lạc trong Lavila Township đã hiện hữu, dự án mang đến lựa chọn mới cho khách hàng tìm kiếm cả giá trị an cư và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

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Được phát triển bởi liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam), Arcadia at Lavila định hình bởi triết lý sống 6A+, sáu giá trị cốt lõi gồm Advantages, Authenticity, Artistry, Ambience, Abundance và Accessible Premium. Sự kết hợp này hướng đến kiến tạo một môi trường sống hiện đại, bền vững và giàu bản sắc trong lòng Nam Sài Gòn.

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township và đón đầu nhịp sống năng động của Nam Sài Gòn, Arcadia at Lavila kiến tạo triết lý sống 6A+ với sáu giá trị cốt lõi làm nền tảng cho một chuẩn sống toàn diện. Tại đây, mỗi ngày là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa, cùng định hình phong cách sống “La Belle Vie” - cuộc sống rực rỡ được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại.

(Nguồn: Kiến Á Group)