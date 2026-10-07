Hai Long - Dấu ấn của 1 thế hệ luôn tiến về phía trước

Nguyễn Hai Long đại diện cho một thế hệ cầu thủ Việt Nam trưởng thành trên tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Không bắt đầu từ những lợi thế nổi bật về thể hình, anh từng bước tạo dấu ấn bằng tốc độ, tư duy chơi bóng và bản lĩnh được tôi luyện qua từng thử thách.

Từ những bước đầu còn nhiều giới hạn đến những khoảnh khắc tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, hành trình của Hai Long được tạo nên bởi sự bền bỉ và khát vọng khẳng định giá trị bằng chính năng lực.

Top 3 bàn thắng nổi bật của cầu thủ Nguyễn Hai Long trong hành trình sự nghiệp

Dấu ấn nổi bật của cầu thủ Nguyễn Hai Long gồm có sút tung lưới đối phương từ khoảng cách 30m, ấn định tỉ số 3-2 trước Thái Lan, đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch giải đấu ASEAN Cup 2024. Tháng 8/2026, Hai Long ghi bàn với 2 pha dứt điểm trúng đích, giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 tại Chung kết lượt đi - ASEAN Hyundai Cup, được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn ở trận Chung kết lượt về, Hai Long thi đấu năng nổ với 2 pha dứt điểm, góp phần giúp Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Kosmen - Tinh thần đổi mới để vượt qua những giới hạn cũ

Kosmen là thương hiệu máy hút ẩm theo đuổi định hướng đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, từ đó tạo nên những giải pháp thiết thực phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Máy hút ẩm Kosmen, giải pháp kiểm soát ẩm đa không gian, đa lĩnh vực

Trên hành trình ấy, Kosmen không ngừng nghiên cứu, liên tục cải tiến và hoàn thiện sản phẩm. Đó là cả một quá trình lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đời thường của khách hàng để tìm ra cách giải quyết chủ động, hiệu quả và phù hợp hơn.

Với Kosmen, đổi mới không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mới, mà là không ngừng đặt câu hỏi về những giới hạn đang tồn tại để mở ra những khả năng tốt hơn cho cuộc sống.

Hai hành trình - Một điểm gặp gỡ

Hai Long tiến về phía trước bằng sự bền bỉ, khả năng thích ứng và bản lĩnh được tôi luyện qua từng trận đấu. Kosmen tiến về phía trước bằng nghiên cứu, công nghệ và tinh thần liên tục đổi mới.

Nguyễn Hai Long và Kosmen gặp nhau ở giao điểm: Tinh thần không ngừng nỗ lực tiến về phía trước

Hai hành trình khác biệt về lĩnh vực, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: Luôn nhìn về phía trước và chủ động tạo ra bước tiến mới cho chính mình. Từ sự đồng điệu đó, Kosmen và Nguyễn Hai Long xác lập mối quan hệ hợp tác, mở ra một hành trình mới với thông điệp “Tinh thần Việt vươn mình vượt giới hạn”.

Với vai trò Đại sứ Thương hiệu, Nguyễn Hai Long sẽ đồng hành cùng Kosmen trong các hoạt động truyền thông, chiến dịch thương hiệu và những chương trình hướng đến cộng đồng. Hình ảnh của anh sẽ được kết nối với câu chuyện về một thế hệ Việt Nam chủ động, giàu khát vọng và không ngừng tìm kiếm những bước tiến mới.

Cầu thủ Nguyễn Hai Long - Đại sứ thương hiệu Kosmen

Chia sẻ về cột mốc này, Nguyễn Hai Long cho biết: “Tôi rất vui khi trở thành Đại sứ Thương hiệu của Kosmen. Tôi tin rằng mỗi người đều có một hành trình riêng để vượt qua những giới hạn của mình. Với tôi, đó là hành trình trên sân cỏ, nơi mỗi trận đấu đều đòi hỏi sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần tiến về phía trước. Tôi cũng nhìn thấy tinh thần đó trong cách Kosmen phát triển sản phẩm và tìm kiếm những giải pháp tốt hơn cho cuộc sống. Tôi hy vọng sự kết hợp này sẽ tạo nên nhiều giá trị ý nghĩa và lan tỏa tinh thần Việt dám tiến xa hơn”.

Kosmen kì vọng Hai Long lan tỏa các giải pháp kiểm soát ẩm và nâng cao chất lượng không khí đến gần hơn với người dùng Việt

Trong thời gian tới, hình ảnh Đại sứ Nguyễn Hai Long sẽ xuất hiện trong các hoạt động thương hiệu của Kosmen, đặc biệt gắn với hành trình phát triển các giải pháp kiểm soát độ ẩm thông minh, mang công nghệ đến gần hơn với những nhu cầu thiết thực của đời sống.

Với Kosmen, hợp tác cùng Nguyễn Hai Long không chỉ là sự kết nối giữa thương hiệu và một gương mặt thể thao. Đó là sự gặp gỡ giữa hai tinh thần cùng hướng về phía trước: một bên tạo nên khác biệt bằng bản lĩnh trên sân cỏ, một bên kiến tạo những giá trị mới bằng công nghệ và đổi mới.

“Tinh thần Việt vươn mình vượt giới hạn” từ đó trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới - nơi tinh thần thể thao, khát vọng phát triển và những giá trị công nghệ được kết nối để tạo nên những dấu ấn xa hơn trong tương lai.

Phương Dung