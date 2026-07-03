Chiều 3/7, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết toàn đội đang có tâm lý thoải mái và tràn đầy quyết tâm sau khi đặt chân tới Hàn Quốc.

"Ở kỳ ASEAN Cup trước, đội tuyển cũng tập huấn tại Hàn Quốc và sau đó đã có một giải đấu thành công. Lần này, tất cả anh em đều đang rất sẵn sàng, tập trung chuẩn bị thật tốt và hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu đề ra", Hai Long chia sẻ.

Hai Long trong buổi tập và đối đầu với Văn Hậu. Ảnh: VFF

So với chuyến tập huấn cách đây hai năm, tiền vệ của Hà Nội FC đánh giá điều kiện sinh hoạt và tập luyện năm nay tiếp tục được đảm bảo: "Mọi thứ đều rất tốt, từ thời tiết, sân bãi tập luyện đến điều kiện ăn ở. Ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo để đội tuyển có thể tập luyện và chuẩn bị tốt nhất cho những ngày sắp tới",

Nói về sự cạnh tranh trong đội tuyển khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều, Hai Long cho rằng đây là tín hiệu tích cực thay vì áp lực.

"Tôi cũng như các đồng đội không cảm thấy áp lực. Tất cả đều cố gắng thể hiện tốt nhất vì mục tiêu chung của đội tuyển. Sự cạnh tranh sẽ giúp đội tuyển ngày càng mạnh hơn", tiền vệ sinh năm 2000 nhấn mạnh.

Tiền vệ của tuyển Việt Nam khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt. Ảnh: VFF

Trong buổi tập tại Incheon, các tuyển thủ tỏ ra khá hứng khởi khi được tập luyện trong điều kiện thời tiết mát mẻ với nền nhiệt từ 21 đến 29 độ C. Sân tập của đội tuyển nằm cách khách sạn khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Sau phần khởi động, HLV Kim Sang Sik nhanh chóng đưa toàn đội vào giáo án chiến thuật với cường độ vận động cao nhằm tiếp tục nâng cao nền tảng thể lực và hoàn thiện cách vận hành lối chơi trước các trận đấu tập.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1). Ba trận đấu với độ khó tăng dần được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật trước khi đội tuyển trở về nước đá giao hữu với Myanmar, trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste.