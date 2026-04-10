Hôm nay (10/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 2009) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 2009, cùng trú tại Hà Nội) lần lượt 42 tháng và 36 tháng tù về cùng tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2024, Long và Phạm Ngọc Thành Đ. (SN 2007) cùng làm thuê tại làng nghề xã Hát Môn, Hà Nội. Quá trình làm việc cùng nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Long và Đ. nhắn tin, gọi điện thoại chửi bới, thách thức, hẹn gặp nhau để “giao chiến”.

Ngày 28/2/2025, Đ. hẹn Long đến khu vực ngã tư Gạch thuộc xã Phúc Thọ, Hà Nội để đánh nhau. Long đồng ý và rủ thêm Nguyễn Đức Mạnh đi cùng.

Ảnh minh họa

Khoảng 19h cùng ngày, Long chuẩn bị dao tự chế và ống kim loại một đầu có ren xoắn để có thể xoay khớp với nhau thành 1 con dao dài rồi nhắn tin cho Mạnh: “Xuống nhà tao ngay để đi nhé, tao mang theo dao rồi”.

Nhận được tin nhắn, Mạnh cầm theo túi vải để Long cất giấu dao rồi điều khiển xe mô tô đến đón Long. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, phóng đến điểm hẹn để “giao chiến”.

Cùng thời điểm, Phạm Ngọc Thành Đ. điều khiển xe máy chở Nguyễn Tiến D., cùng hai người bạn là Nguyễn Anh V. và Nguyễn Quang D. cũng đi xe máy, di chuyển đến khu đất đấu giá Dộc Tranh, thôn Thuần Mỹ, xã Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại đây, nhóm của Đ. gặp Mạnh chở Long. Khi đó, Mạnh điều khiển xe máy chở Long đuổi theo, áp sát bên trái xe Đ. Long cầm dao chém liên tiếp 2 nhát vào vùng vai trái và đầu của Đ., khiến nạn nhân mất lái, ngã ra đường. Tiếp đó, Long bảo Mạnh đuổi theo xe của Anh V. và Quang D. làm hai người hoảng sợ bỏ chạy.

Hai bị cáo quay lại chỗ Đ., thấy nạn nhân bỏ chạy, Long xuống xe cầm dao đuổi theo nhưng không kịp nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào xe máy của nạn nhân, làm chiếc xe bị hư hỏng. Do người dân xúm vào can thiệp, Mạnh chở Long ra về.

Đ. sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Việt Đức, nạn nhân bị vỡ xương đỉnh trái, đứt bán cầu phần cơ delta, gãy rời mỏm cùng vai trái.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên Đ. không tử vong. Ngày 1/3/2025, mẹ của Đ. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Đến ngày 10/7/2025, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Đức Mạnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người.

Về dân sự, quá trình điều tra, bố của hai bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân 80 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu thêm, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.