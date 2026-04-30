Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết, từ 6h30 ngày 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An đã chính thức thông xe.

Theo ông Trường, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông.

Các hạng mục còn lại như vỉa hè, hệ thống thoát nước cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/6.

Cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức thông xe. Ảnh: V.C

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công ngày 24/3/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ dự án đã bị kéo dài đến nay.

Cầu Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Ảnh: Lê Bằng

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - 49B, tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785km, riêng phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km.

Cầu Thuận An được kỳ vọng sẽ kết nối hạ tầng ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch. Ảnh: Lê Bằng

Cầu Thuận An được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp dài nhất hơn 200m. Nhà thầu đã khoan nhiều cọc nhồi rồi thi công trụ cầu giữa cửa biển.

Theo thiết kế, cầu có thể thông thuyền có trọng tải hơn 5.000 tấn. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối hạ tầng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch khu vực cửa biển Thuận An và các vùng lân cận.