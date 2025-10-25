Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khánh Hòa, địa phương đang đề xuất làm dự án đầu tư tuyến đường ven biển kết nối sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh (Ninh Thuận cũ).

Dự án dự kiến thực hiện trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, xã Nam Cam Ranh và xã Công Hải. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 25 km, gồm 4 km cầu vượt biển và 21 km đường bộ; trong đó khoảng 10 km đi qua khu vực do Vùng 4 Hải quân quản lý. Tuyến đường rộng 20,5-27 m, cầu rộng khoảng 27 m với 6 làn xe, chiều cao thông thuyền 37 m, bảo đảm kết nối giao thông thủy và bộ.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, phần đường chiếm khoảng 2.300 tỷ đồng, phần cầu khoảng 7.500 tỷ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường ven biển nối Khánh Hòa với các địa phương phía Nam của tỉnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Công trình khi đưa vào hoạt động được kỳ vọng sẽ kết nối đồng bộ giao thông ven biển từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam Khánh Hòa. Tuyến đường cũng góp phần tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ven biển.

Chiều 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn, đã dẫn đoàn khảo sát khu vực dự kiến đầu tư tuyến đường ven biển nối sân bay Cam Ranh với các khu kinh tế trọng điểm phía Nam (Ninh Thuận cũ). Kiểm tra thực địa, ông Toàn nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo quy định.