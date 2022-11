Cây ngô đồng: Ý nghĩa phong thủy, tác dụng và cách trồng

Nguồn gốc, ý nghĩa cây ngô đồng

Cây cảnh ngô đồng gồm hai loại là ngô đồng thân gỗ và ngô đồng cảnh. Cây ngô đồng cảnh có tên khoa học là Jatropha podagrica, thuộc họ Euphorbiaceae (Đại kích), loài thực vật có hoa thuộc chi Dầu mè.

Cây ngô đồng có nguồn gốc từ Châu Mỹ, khác hẳn cây ngô đồng thân gỗ của phương Đông. Loài cây này thường được trồng nhiều ở nước ta với nhiều cái tên như dầu lai lá sen, cây dầu lai có củ, cây sen lục bình.

Hoa ngô đồng rực rỡ.

Ý nghĩa của cây ngô đồng trong phong thủy

Trong phong thủy, ngô đồng là loại cây trồng mang vẻ đẹp tươi mát, lá cây nhìn tươi xanh giống lá sen, thân hình giống búp sen, hoa dạng cụm đỏ, nhìn bao quát cả cây như một búp hoa sen khổng lồ đầy đủ các bộ phận.

Do hình dạng độc đáo người ta quan niệm rằng cây có khả năng xua được tà khí, hút vận may đến gia chủ, đồng thời hóa giải tai nạn, mang đến sự an lành. Ngoài ra, cây ngô đồng không cần chăm sóc nhiều chúng vẫn tỏa ra sức sống dạt dào nên nó biểu tượng cho sự sung mãn, trường tồn, trường thọ, như ý và cát tường.

Theo thuyết ngũ hành trong phong thủy, cây ngô đồng chuộng mệnh Mộc nên phù hợp với ai mệnh Hỏa, Mộc bởi Mộc vượng Hỏa, ai trồng cây này trong nhà sẽ thu hút nhiều dòng năng lượng tốt, may mắn trong công việc.

Theo quan điểm dân gian, ngô đồng là loại cây phong thủy, có ý nghĩa xua đuổi tà khí.

Đặc điểm, phân loại cây ngô đồng

Là loài có dạng thân mọng nước, chứa độc, phình ra như bình hoa, cao từ 40 đến 100m, có nhiều vết sẹo trên thân cũng như nhiều nhánh tỏa ra.

Lá của loại cây này không có lông, rộng, có chiều dài 10-20cm và 3-5 thùy hình oval. Hoa của loài này dạng chùm, có màu hồng nhạt hoặc vàng tùy loại, trên thân có cả hoa đực và hoa cái trên và chúng 5 cánh hoa.

Quả cây có hình bầu dục, lúc còn non màu xanh khi chín màu vàng, khi chín thì sẽ nổ tung xa vài chục centimet và chứa chất kịch độc có thể gây chết người nếu ăn nhầm.

Lá của loại cây này không có lông, rộng, có chiều dài 10-20cm.

Khác với ngô đồng thân gỗ từ xưa tin rằng có thể thu hút phượng hoàng thì loài này chỉ thu hút được nhiều loại bướm. Tuy vậy, cây vẫn được trồng nhiều bởi ý nghĩa phong thủy cũng như công dụng trị bệnh của nó.

Còn cây ngô đồng thân gỗ, thuộc họ Cẩm quỳ, tên khoa học là Firmiana simplex, thuộc họ Sterculiaceae (Trôm), loài này có nguồn gốc từ Trung Quốc và các nước Đông Á, sau này được phổ biến trên thế giới như Châu Âu và Bắc Mỹ.

Cây có khả năng sinh trưởng cao, ưa sáng, thích ứng tốt ở vùng núi đá vôi, đất chua hoặc trung tính. Ở nước ta, cây ngô đồng được trồng nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế.

Giá cây ngô đồng

Hiện nay trên thị trường, giá cây ngô đồng dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu, tùy vào yếu tố như: Tuổi cây, kích thước, chủng loại. Bạn có thể tham khảo mua tại các siêu thị cây cảnh, nhà vườn hoặc tại các cửa hàng trực tuyến.

Quỳnh Nga