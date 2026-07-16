Đúng 2h sáng, không khí tại điểm theo dõi trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh trở nên sôi động khi hàng nghìn cổ động viên Messi nói riêng và người hâm mộ Argentina nói chung có mặt từ rất sớm. Họ khoác trên mình áo đấu, cầm cờ và hò reo cổ vũ đội nhà trong hành trình chinh phục tấm vé vào chung kết.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các chỗ ngồi tại quán đều kín chỗ từ sớm. Sức hút của Lionel Messi khi đá chính trong trận bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh đã kéo hàng nghìn người hâm mộ đến theo dõi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh áo đấu và cờ Argentina, nhiều cổ động viên còn mang theo sticker, búp bê Lionel Messi và các vật phẩm cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động. Một nữ cổ động viên còn vẽ logo tuyển Argentina lên má ngay tại quán để tiếp thêm tinh thần.

Thế trận giằng co trong hiệp một khiến bầu không khí tại điểm xem bóng đá trở nên căng thẳng. Mỗi pha lên bóng của hai đội đều khiến các cổ động viên hồi hộp, không giấu được cảm xúc và gần như không thể rời mắt khỏi màn hình.

Sang hiệp hai, tuyển Anh bất ngờ mở tỷ số ở phút 55 sau pha phối hợp bên cánh phải giữa Rogers và Gordon. Bàn thắng khiến nhiều cổ động viên Argentina chết lặng, bầu không khí cuồng nhiệt trước đó cũng lắng xuống trong chốc lát.

Không giấu được sự căng thẳng trước diễn biến nghẹt thở của trận đấu, anh Trần Quang Tiến (phường Tân Phú) phải đeo mặt nạ oxy để lấy lại bình tĩnh. Dù Argentina liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội tấn công sau đó, đội bóng của Lionel Messi vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ, khiến sự hồi hộp của các cổ động viên càng tăng cao.

Chắp tay cầu nguyện trong khoảnh khắc căng thẳng của trận đấu, chị Tôn Nữ Minh Hiền (phường Tân Định) cho biết đã yêu mến Lionel Messi từ năm 2006 và luôn đồng hành cùng thần tượng ở mọi giải đấu. Dù Argentina nhiều lần khiến người hâm mộ trải qua những trận cầu nghẹt thở, chị vẫn đặt trọn niềm tin vào Messi và các đồng đội, hy vọng đội bóng sẽ vượt qua tuyển Anh để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Phải đến những phút cuối trận, các cổ động viên Messi mới thực sự "thở phào". Từ pha dàn xếp đá phạt góc nhanh, Messi kiến tạo để Enzo Fernandez tung cú sút sấm sét hạ gục Pickford, quân bình tỷ số 1-1 và thắp lại hy vọng giành vé vào chung kết World Cup 2026 cho Argentina.

Đến phút 90+2, đôi chân "ma thuật" của Lionel Messi một lần nữa lên tiếng. Từ đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu cận thành, đánh bại Jordan Pickford, ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Argentina.

Vỡ òa trong nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc, anh Nguyễn Phú Quyết (phường Tam Bình) cho biết đã đồng hành cùng Lionel Messi qua nhiều kỳ World Cup. Từ nỗi buồn năm 2014, sự tiếc nuối năm 2018 đến niềm hạnh phúc khi Argentina vô địch năm 2022, anh tiếp tục trải qua hơn 90 phút nghẹt thở ở bán kết World Cup 2026 trước khi vỡ òa khi Messi và các đồng đội ngược dòng giành vé vào chung kết.

Màn chạm trán giữa Argentina và tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 thu hút sự chú ý đặc biệt khi tái hiện một trong những cặp đấu giàu duyên nợ của bóng đá thế giới. Dù diễn ra vào rạng sáng, đông đảo người hâm mộ tại TPHCM vẫn có mặt từ sớm để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.