Rạng sáng 20/7, đông đảo cổ động viên Argentina và Tây Ban Nha đã có mặt từ sớm tại các quán cà phê tại TPHCM để chờ đón trận chung kết World Cup. Ai cũng muốn chọn cho mình một vị trí đẹp, hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt và dõi theo màn so tài đỉnh cao giữa hai đội tuyển.

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí trước các màn hình LED nóng hơn bao giờ hết. Cổ động viên của cả hai đội đều hướng mắt về sân cỏ với chung một niềm hy vọng đội bóng mình yêu thích sẽ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup.

Không chỉ khoác lên mình màu áo của đội tuyển yêu thích hay vẽ logo lên gương mặt, nhiều cổ động viên còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm chung kết. Đáng chú ý, một người hâm mộ đã cắt tóc và tạo hình chân dung Messi phía sau đầu từ sáng sớm, thể hiện tình yêu đặc biệt dành cho thần tượng.

Cùng ngồi trên vỉa hè phường Cầu Kiệu theo dõi trận chung kết World Cup, anh Toàn (cổ động viên Argentina) và anh Thiện (người hâm mộ Tây Ban Nha) mang hai niềm tin khác nhau. Anh Thiện cho rằng Tây Ban Nha nhỉnh hơn khi kiểm soát tốt khu trung tuyến và liên tục tạo ra những pha lên bóng đáng chú ý.

Suốt 90 phút thi đấu, hai đội tạo nên thế trận giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là đội chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Argentina gần như bế tắc trên hàng công khi chưa có cú sút trúng khung thành nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Chị Minh Hiền (phường Tân Định) liên tục chắp tay cầu nguyện khi trận đấu bước vào những thời khắc quyết định. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này. Trận đấu quá căng thẳng, từng giây trôi qua đều khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực", chị chia sẻ.

Chị Helen, người hâm mộ Tây Ban Nha từ sau chức vô địch EURO 2024, cho rằng việc đội bóng kiểm soát thế trận là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, theo chị, Tây Ban Nha vẫn thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm quyết định. Nếu bước vào loạt sút luân lưu, chị nhận định cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai đội bởi "đá penalty luôn là cuộc chơi 50-50".

Không khí tại phố Bùi Viện kẹt kín người khi đông đảo du khách nước ngoài và người hâm mộ đổ về theo dõi trận chung kết World Cup. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống cũng tạm gác công việc thường ngày để hòa vào bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt.

Ông Thành (51 tuổi), một tài xế xe ôm, chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng chạy xe, nhưng World Cup thì bốn năm mới có một lần. Xem xong rồi sáng chạy bù cũng không sao".

Tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh (phường Hạnh Thông), sự cố chập điện khiến quán mất điện khoảng 20 phút. Dù vậy, sức nóng của trận chung kết không hề giảm bớt. Nhiều cổ động viên Argentina bật điện thoại để tiếp tục theo dõi trận đấu, trong khi những người khác dùng đèn pin soi sáng, quyết không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trên sân cỏ.

Đến phút 106, từ quả tạt vào vòng cấm, Nico Williams đánh đầu trả ngược để Ferran Torres tung cú volley chân trái tung lưới Argentina, khai thông thế bế tắc của trận chung kết. Bàn thắng như phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ép sân suốt hơn 100 phút của Tây Ban Nha, đồng thời khiến các cổ động viên của đội bóng này vỡ òa trong niềm vui sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Những phút cuối trận, các cổ động viên Argentina chỉ còn biết nín lặng dõi theo màn vùng lên của đội nhà với hy vọng đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernández sau tình huống nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsí khiến Argentina phải chơi thiếu người, khiến hy vọng lội ngược dòng dần khép lại.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cổ động viên Tây Ban Nha bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Trịnh Minh Nguyên Chương, người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha từ World Cup 2010, nhận định chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kiểm soát bóng đầy thuyết phục của đội.