Đây là show diễn đầu tiên của giọng ca 58 tuổi trong 6 năm qua, mở màn cho 26 đêm diễn của Celine Dion tại thủ đô nước Pháp.

Celine Dion lau nước mắt trên sân khấu Paris ngày 12/9. Ảnh: Samir Hussein/WireImage

Show diễn đầu tiên được tổ chức kể từ sau đại dịch COVID-19 cũng như khoảng thời gian Celine Dion chiến đấu với bệnh lạ - hội chứng người cứng (SPS). Nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc vì xúc động trên sân khấu khi hát ca khúc On Ne Change Pas. Chỉ vài giây sau khi cất giọng, Celine Dion xúc động nghẹn ngào và phải tạm ngưng hát để lau nước mắt.

Celine Dion bật khóc khi hát "On Ne Change Pas":

Sau khoảnh khắc xúc động, Celine Dion hoàn thành bài hát, tiếp nối với bản hit thập niên 1990 Destin, rồi dành thời gian trò chuyện với người hâm mộ bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. "Có nhiều khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây tối nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu đây là lần đầu bạn đến Paris, tôi hy vọng bạn sẽ yêu thành phố này như tôi từng yêu. Thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta đã ở đây cùng nhau.

Tôi hứa sẽ trở lại đứng trên sân khấu này một lần nữa. Và giờ tôi ở đây hát cho các bạn, hát cho chính mình và hát vì cuộc đời! Cảm ơn sự ủng hộ và kiên nhẫn của các bạn. Có thể nói rằng tôi có được ngày hôm nay là vì các bạn đã yêu thương", nữ ca sĩ nói.

Show diễn gần nhất của Celine Dion diễn ra vào tháng 3/2020 tại New Jersey, sau đó mọi thứ gián đoạn vì dịch bệnh. Năm 2022, nữ ca sĩ tiết lộ mình mắc hội chứng người cứng - một rối loạn tự miễn và thần kinh tiến triển hiếm gặp, gây cứng cơ, khó khăn trong di chuyển, co thắt đau đớn và khó thở.

Trước show diễn này, Celine Dion từng xuất hiện tại lễ mở màn Olympic Paris 2024 ở tháp Eiffel và show thời trang 1001 Seasons of Elie Saab tại Ả Rập Xê Út nhưng đêm 12/9 mới đánh dấu concert cá nhân trọn vẹn đầu tiên của cô sau 6 năm.

Mới đây Celine Dion chia sẻ trên tạp chí Harper’s BAZAAR đã áp dụng phác đồ điều trị mới, kết hợp vật lý trị liệu, luyện thanh, liệu pháp miễn dịch cùng việc tập Pilates và học múa ballet. Chuỗi concert này là món quà tri ân đặc biệt ca sĩ muốn dành tặng cho những người hâm mộ đã luôn trung thành và chờ đợi mình suốt thời gian qua.

Celine Dion hát 'All By Myself':