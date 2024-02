Theo People, biểu tượng nhạc pop Céline Dion đã xuất hiện trước công chúng một cách hiếm hoi tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66 với vai trò trao giải Album của năm - giải thưởng mà cô giành được lần đầu tiên cách đây 27 năm.

Lần gần nhất mọi người nhìn thấy Céline Dion là khi cô đi xem thi đấu khúc côn cầu cùng các con ở Las Vegas vào tháng 11/2013.

Sự xuất hiện của nữ minh tinh sau 3 tháng ở ẩn được đám đông khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón. Ca sĩ My heart will go on trông tươi tắn khi mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt kết hợp với áo khoác màu cam cháy.

Céline Dion hiếm hoi xuất hiện trước công chúng sau khi bị bệnh.

"Cảm ơn tất cả các bạn, tôi yêu các bạn. Từ trái tim mình, tôi chỉ muốn nói mình rất vui khi được ở đây. Đừng bao giờ coi thường niềm vui mà âm nhạc mang lại", Céline Dion nói trước khi công bố giải thưởng thuộc về Taylor Swift.

Sau lễ trao giải, Taylor Swift đã ôm biểu tượng nhạc pop Céline Dion ở hậu trường để ăn mừng chiến thắng của mình. Trong hình ảnh được chia sẻ, Taylor Swift ôm Céline Dion trong khi đàn chị cũng vòng tay ôm cô. Cả hai đều mỉm cười, tựa đầu vào nhau.

Céline Dion - người từng 5 lần đoạt giải Grammy được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp và không thể chữa khỏi (SPS) vào năm 2022.

Vào thời điểm đó, cô đã chia sẻ những gì mình đã trải qua trong một video được đăng lên trang cá nhân. Cô giải thích về tình trạng bệnh và lý do phải hoãn chuyến lưu diễn.

Bệnh hội chứng người cứng (SPS) là một dạng rối loạn thần kinh, tấn công cơ bắp của một người, bao gồm cả dây thanh âm và tim. Người mắc hội chứng này sẽ bị cứng dần trong cơ thể dẫn đến những cơn co thắt nghiêm trọng.

Hồi cuối năm 2023, chị gái của nữ thần tượng là Claudette đã chia sẻ thông tin cập nhật về sức khỏe em gái trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Claudette tiết lộ em gái mình đang làm mọi thứ để hồi phục. "Điều khiến tôi đau lòng là Celine vẫn luôn sống kỷ luật và làm việc chăm chỉ dù bị bệnh. Mẹ chúng tôi luôn ở bên em ấy, cho những lời khuyên nhủ, động viên để vượt qua mọi khó khăn lúc này", Claudette nói với tờ 7 Jours.

Celine Dion, sinh năm 1968 tại Canada, gây chú ý với giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Những bài hát tạo nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ là My heart will go on, The power of love, All by myself, Because you loved me...