Trong ngày 18/9, CellphoneS tổ chức đồng thời 2 sự kiện mở bán lớn tại Thiso Mall, TP. Hồ Chí Minh và Aeon Mall Hà Đông, TP. Hà Nội.

Trong sự kiện, CellphoneS đã giới thiệu những điểm hấp dẫn của iPhone thế hệ mới, có các chương trình ưu đãi cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng tới nhận máy.

Tính đến thời điểm kết thúc đặt trước, CellphoneS ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm và đặt trước là rất lớn, và đạt con số tăng trưởng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách hàng mua iPhone 18 Pro series tại cửa hàng.

Đại diện CellphoneS chia sẻ rằng khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác chính thức của Apple Việt Nam, CellphoneS ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.

Khách hàng mua iPhone 18 Pro series tại cửa hàng.

Hệ thống áp dụng quy định mỗi số điện thoại chỉ được đặt mua tối đa 2 sản phẩm iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, nhằm tránh trường hợp gom đơn hàng thiếu minh bạch. Thứ tự trả hàng sẽ dựa vào thứ tự đặt đơn của khách hàng. Điều này giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch cá nhân và có trải nghiệm tốt hơn với thế hệ iPhone mới năm nay.

Đối với những phiên bản còn sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến cửa hàng để trải nghiệm và mua sắm từ sáng ngày 18/9. Khách mua trực tiếp sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời hoặc giảm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết. Đặc biệt, hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.

Khách hàng mua iPhone 18 Pro series tại sự kiện Mall.

CellphoneS hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Hệ thống CellphoneS cam kết thời gian giao hàng, khách hàng an tâm đặt cọc trước, thời gian nhận hàng đợt tiếp theo sẽ được thông báo rõ ràng mỗi khi đặt mua các phiên bản.

Khách hàng mua iPhone 18 Pro series tại sự kiện Mall.

Đối với khách hàng muốn tham gia Thu Cũ - Lên Đời ngay tại thời điểm mua máy mới, mà vẫn muốn tiết kiệm thời gian, CellphoneS hỗ trợ định giá chuyên sâu có kết quả trong 2 phút ngay trên ứng dụng CellphoneS giúp khách hàng yên tâm về mức giá thu.

Với hơn 180 cửa hàng bán lẻ phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt, hơn 100 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized của Apple, CellphoneS là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple. Ngay trong thời gian mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.

(Nguồn: CellphoneS)