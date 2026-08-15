Với ngân sách khoảng 2-3 triệu đồng, người dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn đáng kể các các mẫu điện thoại di động so với vài năm trước. Những mẫu smartphone giá rẻ không còn chỉ tập trung vào khả năng nghe gọi, nhắn tin mà đã được bổ sung nhiều tính năng từng chỉ xuất hiện trên các thiết bị đắt tiền hơn.

Tecno Spark 30 nổi bật với cấu hình “đáng tiền”

Nếu đặt tiêu chí cấu hình lên hàng đầu, Tecno Spark 30 8GB/128GB là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất. Giá bán tham khảo của phiên bản này vào khoảng 3,1-3,5 triệu đồng tùy hệ thống và chương trình khuyến mại.

Tecno Spark 30 8GB/128GB là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất của khoảng giá 3 triệu đồng. Ảnh: Tecno

Điểm mạnh lớn nhất của Spark 30 nằm ở màn hình 6,78 inch Full HD+ với tần số quét 90 Hz, kết hợp RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy sử dụng chip MediaTek Helio G91, hướng tới nhóm người dùng phổ thông nhưng vẫn đủ khả năng xử lý mạng xã hội, xem video, học tập, làm việc cơ bản và một số game không quá nặng.

Camera chính 64MP cũng là lợi thế khi so với nhiều đối thủ trong cùng tầm giá. Việc sở hữu 8GB RAM giúp Spark 30 có lợi thế rõ ràng khi đa nhiệm so với các mẫu máy chỉ có 4GB RAM.

Điểm hạn chế là hiệu năng vẫn chỉ thuộc nhóm phổ thông và công suất sạc chưa thực sự nổi bật. Ngoài ra, người mua cũng cần cân nhắc chính sách cập nhật phần mềm dài hạn của TECNO nếu có ý định sử dụng máy trong nhiều năm.

Dù vậy, nếu tìm một chiếc smartphone khoảng 3 triệu đồng có RAM lớn, màn hình độ phân giải cao và camera tốt, Spark 30 là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nubia V70 Design: màn hình 120 Hz và RAM 8GB

Nubia V70 Design 8GB/128GB là đối thủ trực tiếp đáng gờm của Tecno Spark 30. Sản phẩm hiện được các hệ thống bán lẻ lớn phân phối có mức giá khoảng 3,3 triệu đồng.

Nubia V70 Design là đối thủ trực tiếp đáng gờm của Tecno Spark 30. Ảnh: ZTE

Nubia V70 Design được trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, RAM 8GB có thể mở rộng lên 16GB, bộ nhớ 128GB, pin 5.000 mAh và sạc nhanh 22,5W.

Ưu điểm rõ nhất của Nubia là màn hình 120 Hz. Trong các tác vụ như cuộn trang web, Facebook, TikTok hay chuyển đổi giữa các giao diện, tần số quét cao tạo cảm giác mượt mà hơn màn hình 60 Hz truyền thống.

Thiết kế cũng là một điểm cộng khi máy sử dụng mặt lưng giả da, tạo cảm giác khác biệt so với nhiều smartphone giá rẻ sử dụng mặt lưng nhựa bóng.

Tuy nhiên, chip Unisoc T606 là điểm khiến Nubia V70 Design khó trở thành lựa chọn số một nếu người dùng ưu tiên hiệu năng. Màn hình 120 Hz nhưng độ phân giải chỉ ở mức HD+ cũng khiến lợi thế về độ mượt không hoàn toàn đi kèm với độ sắc nét.

Vì vậy, Nubia V70 Design phù hợp với người thích thiết kế đẹp, màn hình mượt và RAM 8GB hơn là người cần hiệu năng chơi game.

Redmi 14C: màn hình lớn, pin khỏe, giá dễ tiếp cận

Xiaomi Redmi 14C 4GB/128GB lại đi theo hướng khác. Đây là mẫu máy tập trung vào màn hình lớn, pin dung lượng cao và mức giá dễ tiếp cận.

Xiaomi Redmi 14C. Ảnh: Xiaomi

Một số đại lý bán lẻ hiện niêm yết Redmi 14C 4GB/128GB ở khoảng 2,8 triệu đồng. Máy có màn hình 6,88 inch, tần số quét 120 Hz, pin 5.160 mAh và bộ nhớ trong 128GB.

Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với người thường xuyên xem video, đọc báo, lướt mạng xã hội hoặc cần một thiết bị có thời lượng pin dài. Màn hình 120 Hz cũng tạo lợi thế đáng kể trong trải nghiệm hằng ngày.

Nhược điểm nằm ở RAM 4GB và màn hình vẫn chỉ ở độ phân giải HD+. Với người sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc, 4GB RAM có thể trở thành giới hạn khi máy được sử dụng lâu dài.

Dẫu vậy, ở mức giá dưới 3 triệu đồng, Redmi 14C vẫn là một trong những sản phẩm cân bằng tốt giữa màn hình, pin và dung lượng lưu trữ.

HONOR X5b Plus: giá rẻ nhưng phải đánh đổi hiệu năng

HONOR X5b Plus 4GB/128GB hướng tới nhóm khách hàng có ngân sách thấp nhất. Nếu tìm được sản phẩm quanh mức 2,4 triệu đồng, đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho các nhu cầu cơ bản.

Điểm mạnh của máy là pin dung lượng lớn, màn hình 90 Hz và bộ nhớ trong 128GB. Những yếu tố này đủ đáp ứng nhu cầu gọi điện, nhắn tin, Facebook, TikTok, YouTube và các ứng dụng phổ biến.

HONOR X5b Plus hướng tới nhóm khách hàng có ngân sách thấp nhất. Ảnh: HONOR

Tuy nhiên, hiệu năng của máy không phải điểm mạnh. Với RAM 4GB và nền tảng xử lý cấp thấp, HONOR X5b Plus không phù hợp với người thường xuyên chơi game hoặc mở nhiều ứng dụng nặng.

Một vấn đề khác là mức giá thực tế có thể cao hơn mức 2,4 triệu đồng tùy thời điểm và đại lý. Vì vậy, người mua nên kiểm tra giá khuyến mại trước khi quyết định.

HONOR X5b Plus chỉ thực sự hấp dẫn khi giá thấp hơn đáng kể so với Redmi 14C, bởi nếu khoảng cách giá thu hẹp, Redmi có lợi thế rõ hơn về màn hình, chip và pin.

Galaxy A05: lợi thế lớn nhất nằm ở thương hiệu

Samsung Galaxy A05 4GB/128GB có mức giá khoảng 2,6-3 triệu đồng tùy hệ thống và chương trình khuyến mại.

Samsung Galaxy A05 không phải lựa chọn nổi bật nếu chỉ xét tỷ lệ cấu hình trên giá bán. Ảnh: Samsung

Đây có thể không phải mẫu máy mạnh nhất trong danh sách, nhưng lại có một lợi thế mà các đối thủ Trung Quốc khó cạnh tranh trực tiếp: thương hiệu và hệ thống hậu mãi.

Galaxy A05 sử dụng chip MediaTek Helio G85, màn hình 6,7 inch, pin 5.000 mAh và bộ nhớ trong 128GB.

Với người mua smartphone cho cha mẹ, người lớn tuổi hoặc những khách hàng muốn một thương hiệu quen thuộc, Galaxy A05 vẫn có sức hút riêng.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét tỷ lệ cấu hình trên giá bán, Galaxy A05 rõ ràng không phải lựa chọn nổi bật. Màn hình 60 Hz, RAM 4GB và camera cơ bản khiến A05 thua khá xa Tecno Spark 30 về thông số.

Nói cách khác, người mua Galaxy A05 đang trả thêm tiền cho thương hiệu, hệ sinh thái và mạng lưới hỗ trợ, thay vì chỉ mua cấu hình.

OPPO A5i: sạc nhanh nhưng bộ nhớ 64GB là điểm yếu

OPPO A5i 4GB/64GB là trường hợp khá đặc biệt. Máy có một số thông số đáng chú ý như màn hình 6,67 inch, độ sáng tối đa 1.000 nit, tần số quét 90 Hz, chip Snapdragon 6s Gen 1, pin 5.100 mAh và sạc nhanh 45W.

Sạc 45W là ưu điểm đáng kể trong nhóm smartphone giá rẻ. Đây là tính năng có thể mang lại khác biệt rõ ràng trong sử dụng thực tế, đặc biệt với người thường xuyên phải nạp pin trong thời gian ngắn. Giá OPPO A5i 4GB/64GB tại một số đại lý có mức quanh khoảng 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, phiên bản 4GB/64GB lại gặp bất lợi lớn về dung lượng lưu trữ. Trong bối cảnh ứng dụng, ảnh và video ngày càng chiếm nhiều bộ nhớ, 64GB có thể nhanh chóng trở nên chật chội.

Nhìn vào 6 mẫu điện thoại giá rẻ, có thể thấy thị trường smartphone giá 2-3 triệu đồng đang thay đổi nhanh. Các hãng không còn chỉ cạnh tranh bằng việc giảm giá mà bắt đầu đưa những tính năng hấp dẫn hơn xuống phân khúc phổ thông.

Điều quan trọng nhất với người mua là không nên nhìn vào giá niêm yết đơn thuần. Trong phân khúc này, chênh lệch vài trăm nghìn đồng do chương trình khuyến mại có thể làm thay đổi hoàn toàn thứ tự lựa chọn. Một chiếc máy 4GB/64GB có thể trở nên kém hấp dẫn nếu chỉ rẻ hơn vài trăm nghìn đồng so với sản phẩm 8GB/128GB.

Vì vậy, với ngân sách tối đa khoảng 3 triệu đồng, người dùng nên ưu tiên các mẫu có ít nhất 128GB bộ nhớ, màn hình 90-120 Hz và pin từ 5.000 mAh trở lên. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài, thay vì chỉ tạo lợi thế trên bảng thông số.