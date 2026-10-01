Thanh lịch, sang trọng, Centara Hotel & Residences Vân Đồn là điểm dừng chân nghỉ dưỡng lý tưởng để khám phá vịnh Bái Tử Long. Khách sạn thuộc Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Everland phát triển, Centara Hotels & Resorts quản lý, vận hành.

Sảnh đón tiếp – Không gian khoáng đạt, sang trọng

Ngay từ điểm chạm đầu tiên, sảnh đón tiếp Centara Hotel & Residences Vân Đồn mở ra không gian khoáng đạt, nơi kiến trúc đương đại hòa quyện cùng tinh hoa văn hóa phương Đông. Từng đường nét, chất liệu được sắp đặt tinh tế, tạo nên vẻ thanh lịch, sang trọng. Đây cũng là khoảng chuyển nhẹ nhàng, đưa du khách rời xa phố thị để bắt đầu hành trình thư thái bên biển.

Hệ thống phòng khách sạn – Đa dạng, riêng tư và tinh tế

Hệ thống phòng nghỉ đa dạng từ Grand Deluxe, Hollywood Deluxe đến Family Suite, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách, từ cặp đôi đến gia đình nhiều thế hệ.

Mỗi căn phòng là sự kết hợp tinh tế giữa gam màu trang nhã và chất liệu tự nhiên cao cấp. Từ ban công, vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Bái Tử Long mở ra trọn vẹn, cùng những khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn đầy thư thái.

Tiện nghi phòng nghỉ – Chỉn chu trong từng chi tiết, trọn vẹn từng trải nghiệm

Tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn, từng tiện nghi được chăm chút tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm lưu trú thoải mái và trọn vẹn. Từ bồn tắm hướng biển, bộ mỹ phẩm cao cấp đến ban công riêng đón gió biển, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên không gian nghỉ dưỡng thanh lịch, thư thái.

Sau một ngày khám phá vịnh Bái Tử Long, trở về phòng, ngâm mình trong làn nước ấm, đón gió biển và lặng ngắm màn đêm trên vịnh – khoảnh khắc để cơ thể thả lỏng, tâm trí nghỉ ngơi và hòa mình vào nhịp thở miền di sản.

Không gian ẩm thực đa dạng – Đánh thức vị giác, thăng hoa trải nghiệm

Không gian nhà hàng sang trọng, ấm cúng cùng tầm nhìn rộng mở ra vịnh, lý tưởng cho những bữa ăn riêng tư hay khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Nguyên liệu tươi ngon từ biển Vân Đồn kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế dưới bàn tay đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, mang đến những trải nghiệm vị giác tinh tế và mới mẻ. Giữa khung cảnh Bái Tử Long, mỗi bữa ăn là một dịp thưởng thức, sẻ chia và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bể bơi vô cực – Khoảnh khắc giao hòa giữa trời, biển và thiên nhiên

Một trong những "tọa độ" đắt giá nhất Centara Hotel & Residences Vân Đồn chính là bể bơi vô cực với tầm nhìn ôm trọn mặt biển bao la. Đắm mình trong làn nước mát lành, nhấp một ngụm cocktail tươi mát, thả trôi mọi lo toan và ngắm nhìn những hòn đảo ẩn hiện phía xa xa,... Đó là trải nghiệm tự do, phóng khoáng, giao hòa giữa trời, biển và thiên nhiên mà bất kỳ ai cũng khao khát chạm đến mỗi khi tìm về với biển.

Phòng Gym & Fitness – Nơi mỗi chuyển động khơi nguồn năng lượng

Phòng Gym & Fitness với hệ thống thiết bị được đầu tư đồng bộ mang đến không gian tập luyện thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn rộng mở ra cảnh quan bên ngoài tạo nên cảm giác thư thái, giúp mỗi buổi tập trở nên nhẹ nhàng và giàu cảm hứng hơn. Dù là một buổi tập duy trì thói quen thường ngày hay vài phút vận động để tái tạo thể lực sau hành trình khám phá Bái Tử Long, nơi đây mang đến sự cân bằng cần thiết giữa vận động và nghỉ ngơi – để du khách luôn giữ được trạng thái khỏe khoắn và tràn đầy sức sống trong suốt kỳ nghỉ.

Hải trình “The Beauty of Vân Đồn” – Chạm vào vẻ đẹp kỳ vĩ của Bái Tử Long

Đặc biệt, Centara Hotel & Residences Vân Đồn còn là "bến đỗ" khởi đầu cho hải trình "The Beauty of Vân Đồn". Du thuyền Crystal Holidays Cruise 991 – 992 đưa du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của vịnh Bái Tử Long qua hành trình 5 sao độc đáo.

Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp – Nâng tầm trải nghiệm lưu trú

Phía sau diện mạo lộng lẫy, chuẩn mực 5 sao của Centara Hotel & Residences Vân Đồn là đội ngũ vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Centara. Từ nụ cười ấm áp, sự tỉ mỉ đến từng cử chỉ chào đón, tất cả đều sẵn sàng mang đến du khách trải nghiệm chăm sóc tận tâm và đáng nhớ.

Centara Hotel & Residences Vân Đồn sẽ chính thức khai trương và đi vào vận hành từ ngày 01/10/2026, đưa hệ thống khách sạn tại hai tòa tháp A – B cùng chuỗi dịch vụ, tiện ích vào phục vụ du khách.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đưa các hợp phần của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư vào khai thác thực tế.

Khi những ô cửa bên vịnh đồng loạt sáng đèn, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đã sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên, mở ra hành trình nghỉ dưỡng mới bên vịnh Bái Tử Long.

Đặc quyền trải nghiệm sớm (Pre-Opening Offer) Tận hưởng trọn vẹn điểm đến với chuỗi Combo nghỉ dưỡng giới hạn kết hợp cùng du thuyền sang trọng Crystal Holidays Cruise: · Combo 2N1Đ: 01 đêm lưu trú 5 sao tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn + Tour du thuyền khám phá vịnh Bái Tử Long cho 2 người – từ 1.950.000 đ/ người · Combo 3N2Đ: 02 đêm nghỉ dưỡng cao cấp tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn + Tour du thuyền thưởng ngoạn vịnh Bái Tử Long – từ 2.600.000 đ/ người Liên hệ đặt voucher: Điện thoại: 083.4272728

(Nguồn: Centara Hotels & Resorts)