Đảo Vĩnh Thực Đảo Vĩnh Thực thuộc xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh có tổng diện tích gần 5.000ha, cách đất liền 10-20 phút đi tàu (tùy thời tiết và phương tiện) tính từ bến Mũi Ngọc. Thời gian di chuyển nhanh nên du khách sẽ không lo "say sóng". Đảo Vĩnh Thực được xem là "hòn ngọc thô" khi vẫn giữ được nét nguyên sơ giữa biển trời xanh thẳm, không khí trong lành, thanh bình, khác hẳn với nhịp sống hiện đại, giao thương sầm uất của thành phố vùng biên Móng Cái cũ. Trên đảo có những bãi tắm trải dài, thoai thoải, cát rất mịn, nước trong xanh, mát lạnh, tiêu biểu là bãi Đầu Đông và bãi Bến Hèn. Bãi biển Đầu Đông có chiều dài 5,5km, với dải cát trải dài màu trắng, vàng, nâu, uốn lượn mềm mại, xung quanh là rừng phi lao xanh mướt. Vẻ đẹp của hòn đảo Vĩnh Thực. Video: Anh Đỏ Sky Một điểm đến đặc biệt mà du khách không thể bỏ qua khi tới đảo Vĩnh Thực là di tích hải đăng được xây dựng từ năm 1962 - ngọn đèn biển ở vị trí đầu tiên trong số hơn 90 ngọn hải đăng trải dài theo dải đất hình chữ S. Đến đảo Vĩnh Thực, du khách còn có thể cùng dân đảo đi đánh cá, câu mực, soi còng trên biển… Nhiều thực khách đánh giá, hải sản trên đảo khá đa dạng, tươi rói và giá rẻ, không có hiện tượng "chặt chém" hay nói thách. Du khách có thể tham gia tour du lịch kết nối đảo Cái Chiên và đảo Vĩnh Thực. Cả 2 hòn đảo đều bình yên, dân dã, hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng.

Đảo Ngọc Vừng Đảo Ngọc Vừng thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), rộng khoảng 45km2 với 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ bao quanh. Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, xưa kia vùng biển nơi đây có rất nhiều trai ngọc. Ban đêm, ánh sáng từ ngọc phát ra khiến cả vùng biển rực sáng nên người dân gọi là Ngọc Vừng. Từ Hà Nội, du khách đi ô tô khoảng 2,5 tiếng tới bến tàu Vũng Đục (Cẩm Phả) rồi lên ca-nô hoặc tàu gỗ ra đảo. Khác với sự sôi động của nhiều hòn đảo du lịch nổi tiếng, Ngọc Vừng gây ấn tượng bởi vẻ yên bình, dân dã. Dân cư trên đảo còn thưa thớt, cuộc sống gắn với nghề biển, nuôi trồng thủy sản và cả nông nghiệp. Ít năm gần đây, bà con trên đảo phát triển thêm dịch vụ du lịch. Hòn đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với những bãi cát trắng uốn quanh, nước biển trong xanh đẹp mắt, sóng êm ả. Ảnh: Yến Lê Trên đảo hiện chưa có nhiều cơ sở lưu trú, chủ yếu là homestay nhỏ, mộc mạc, không quá tiện nghi nhưng phù hợp với những ai thích trải nghiệm thiên nhiên. Điểm nhấn không thể bỏ qua khi du khách tới Ngọc Vừng là bãi biển Trường Chinh trong xanh, cát trắng phẳng lỳ dài gần 3km, trải rộng gần 200m, uốn mình như vầng trăng khuyết. Đây cũng là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngoài ra, du khách có thể ghé hòn Pháo Đài - nơi được ví như "eo gió" của Ngọc Vừng, đền thờ Bác Hồ, đền Vua Thủy Tề, hồ nước ngọt lớn nhất đảo... Hải sản trên đảo rất tươi, ngon, giá cả phải chăng, đặc biệt là cù kỳ, cá song, hà, mực ống. Khu vực hòn pháo đài có góc ngắm cảnh ấn tượng

Đảo Cái Chiên Đảo Cái Chiên, Quảng Ninh, cách Hà Nội chưa tới 4 tiếng lái ô tô, cộng thêm 15 phút đi ca-nô hoặc 45 phút đi phà từ bến Ghềnh Võ ra đảo. Tháng 4 đến tháng 7 hằng năm là thời gian lý tưởng để tới thăm hòn đảo này vì trời trong xanh, ít mưa bão. Cái Chiên có những bãi cát dài trắng mịn, bao quanh là hàng phi lao xanh rì ngút tầm mắt như Cái Chiên 1, Cái Chiên 2, Đầu Rồng... Hòn đảo có diện tích rừng nguyên sinh lớn, là nơi cư ngụ của rất nhiều loài chim, thú rừng. Đảo Cái Chiên là nơi ngắm hoàng hôn/bình minh rất đẹp. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền Khu vực ven biển có nhiều cồn đá nhấp nhô, là môi trường sinh sống thích hợp của nhiều loài hải sản như ốc đá, ốc vôi xanh, ốc vôi vàng, ốc đụn, ốc rổ… Đảo cũng nổi tiếng với ốc móng tay, hà, hàu tươi rói. Đặc biệt, trên đảo có đặc sản gà râu - giống gà với lớp da vàng ươm như nhúng mỡ nhưng ăn không béo mà giòn và ngọt. Khách du lịch có thể đi ra đảo Cái Chiên bằng phà tự hành chạy từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Điền. Phà tự hành chở người và phương tiện ô tô từ 4-32 chỗ ngồi. Nếu đi đoàn đông, du khách có thể đặt ca-nô riêng. Một ca-nô khứ hồi có giá 3 triệu đồng cho khoảng 20 người. Nếu đi nhóm nhỏ hoặc cá nhân, du khách có thể đợi ghép ca-nô, chi phí mỗi người từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một lượt. Thời gian ca-nô ra đảo khoảng 15 phút.