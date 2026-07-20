Ngày 20/7, Lễ công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 - 2026 với chủ đề Nơi truyền lửa đam mê diễn ra tại Nhà hát VOH, phường Sài Gòn, TPHCM.

Sau vòng Thử giọng và vòng Sơ tuyển, BGK chọn ra 32 thí sinh vào vòng Tuyển chọn đồng thời ra mắt báo giới. Top 32 năm nay gồm 21 nam, 11 nữ; thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 2003.

Các thí sinh làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đến CEO bất động sản, kinh doanh, công an, giáo viên, nhân viên ngân hàng, sinh viên, bác sĩ, thợ cắt tóc...

Nguyễn Thị Hồng Toán - Quán quân Bông lúa vàng 2025 là nhân tố được đánh giá cao tại Chuông vàng vọng cổ năm nay.

Một số gương mặt đáng chú ý có: Nguyễn Thị Hồng Toán - Quán quân Bông lúa vàng 2025; Huỳnh Kim Tho - Á quân Bông lúa vàng 2025; Lâm Chí Ngoán - giải Ba Bông lúa vàng 2025; Nguyễn Lương Vĩ - Á quân Học viện cải lương 2024, giải Nhất Ngôi sao miệt vườn 2023; Hoài Linh, Ngọc Như - diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 7; Mỹ Lệ - diễn viên của Nhà hát Cao Văn Lầu...

BTC cho hay đây là lần đầu tiên áp dụng cơ chế đặc cách để Top 3 chung cuộc Bông lúa vàng 2025 vào thẳng vòng Tuyển chọn của Chuông vàng vọng cổ. BTC mong muốn tạo cơ hội cho các gương mặt nổi bật của đờn ca tài tử được thử sức với cuộc thi cải lương chuyên nghiệp.

Diễn viên Nguyễn Lương Vĩ - con trai cố NSƯT Chiêu Hùng.

Sau 20 mùa tổ chức, BTC nói thách thức lớn nhất là làm sao để cuộc thi Chuông vàng vọng cổ tiếp tục duy trì và không ngừng đổi mới, phát triển.

Bên cạnh Chuông vàng vọng cổ, Đài PTTH TPHCM còn thực hiện nhiều chương trình như Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng... nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa - nghệ thuật của dân tộc.

"Rất nhiều thí sinh chưa từng đứng trên sân khấu nhờ Chuông vàng vọng cổ mà trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ, có vị trí vững chắc trong nghề và giành được nhiều giải thưởng cao quý. Chúng tôi rất vui và sẽ tiếp tục làm sao cho cuộc thi kéo dài mãi mãi, lan tỏa, trở thành sân chơi đáng tin cậy của bộ môn cải lương", đại diện BTC phát biểu.

Dàn nghệ sĩ "Chuông vàng vọng cổ" các mùa trước hát khích lệ thí sinh năm nay

Vòng Chung kết dự kiến bắt đầu vào ngày 6/9 tới với 9 thí sinh. Top 3 chung cuộc sẽ thi chung kết xếp hạng vào hôm 27/9.

BGK vòng Chung kết gồm 2 giám khảo xuyên suốt là NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và 4 giám khảo khách mời gồm: nhạc sĩ Kiều Tấn, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Phương.

Ảnh: Chụp màn hình

Clip: Loan Lê