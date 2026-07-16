Điều gì khiến một show diễn lấy cảm hứng từ lịch sử có thể kéo khán giả ùn ùn đến nhà hát - điều vốn hiếm gặp với nghệ thuật biểu diễn trong nhiều năm gần đây? Bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl, đã có những chia sẻ đầu tiên về siêu phẩm sân khấu đang “gây sốt” này.

Bà Ngô Thị Hương - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinpearl: "Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khô khan"

Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khô khan, điều cần thay đổi là cách kể

- “Đất Nước Thiên Hùng Ca” vừa ra mắt đã liên tục “cháy vé”. Cảm xúc của bà lúc này thế nào? Và điều gì khiến Vinpearl quyết định thực hiện chương trình này?

Thành công bước đầu của chương trình là động viên rất lớn với toàn bộ ê-kíp. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả không phải việc nhiều suất diễn kín chỗ, mà là việc rất nhiều khán giả bước ra khỏi nhà hát với niềm tự hào, sự xúc động và mong muốn đưa người thân, bạn bè quay trở lại xem.

Ngay từ tên gọi “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, chúng tôi đã xác định đây không đơn thuần là một chương trình giải trí. Đó là cách mà Vingroup cũng như Vinpearl bày tỏ sự tri ân với lịch sử, với cha ông và với những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam suốt hàng nghìn năm.

- Nhiều khán giả chia sẻ họ đã rơi nước mắt khi xem “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, điều khá trái ngược với định kiến rằng lịch sử thường khô khan. Theo bà, điều gì đã tạo nên sức chạm ấy?

Tôi cho rằng lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khô khan.

Bản thân lịch sử dân tộc đã là một thiên sử thi hào hùng với những huyền thoại, những cuộc chiến giữ nước, những hy sinh và khát vọng vươn lên xuyên suốt hơn 4.000 năm. Điều còn thiếu là một cách kể đủ hiện đại để công chúng hôm nay có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan.

Để làm được điều đó, chúng tôi lựa chọn mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) thay vì cách dàn dựng truyền thống.

Tại đây, 12 công nghệ trình diễn hiện đại được tích hợp đồng thời. Trong đó nhiều giải pháp lần đầu xuất hiện tại một sân khấu trong nhà ở Việt Nam, như: sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED Panorama và LED ma trận, khắc Laser kết hợp cùng mapping và visual hologram, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline và các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế…

Nhờ đó, khán giả không còn ngồi xem từ khoảng cách an toàn hay đứng ngoài câu chuyện. Họ được đặt vào chính không gian của câu chuyện để có được cảm giác mình đang sống trong lịch sử, để chạm vào và tự hào, xúc động khi từng lát cắt hiện ra.

Tìm người giỏi nhất để kể câu chuyện Việt Nam

- Đằng sau một chương trình có quy mô như vậy hẳn là một ê-kíp rất đặc biệt. Vinpearl đã quy tụ những con người này như thế nào?

Ngay từ đầu, chúng tôi xác định nếu muốn tạo ra một chương trình có tiêu chuẩn quốc tế thì phải quy tụ những người giỏi nhất ở đẳng cấp quốc tế trong từng lĩnh vực.

Để xây dựng nền tảng nội dung, chúng tôi mời một hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, như PGS.TS Vũ Văn Quân, TS. Đinh Văn Anh, TS. Đinh Thị Thúy Hiên, TS. Hoàng Văn Diệp, Ths. Nguyễn Ngọc Phương Đông... Các chuyên gia đầu ngành tham gia từ rất sớm để phản biện, thẩm định và bảo đảm những giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi được truyền tải đúng tinh thần.

Ở khâu đạo diễn và dàn dựng, Vinpearl hợp tác với đạo diễn nghệ thuật Thôi Hiểu Dũng - người có 16 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghệ thuật của Tập đoàn Tống Thành. Đây cũng chính là đạo diễn tên tuổi đứng sau những đại show nổi tiếng châu Á như “Tống Thành Thiên Cổ Tình”, “Ngô Việt Thiên Cổ Tình”.

Trong khi đó, phần âm nhạc được giao cho NSƯT Hồ Hoài Anh bởi anh hội tụ nền tảng âm nhạc truyền thống, tư duy sáng tác đương đại và kinh nghiệm dàn dựng cho các sân khấu quy mô lớn. Quan trọng hơn, anh có khả năng chuyển hóa tinh hoa âm nhạc Việt thành ngôn ngữ hiện đại, quốc tế hóa, đủ sức chạm đến công chúng hôm nay và khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó là những nghệ sĩ Việt có chuyên môn rất cao đến từ nhiều lĩnh vực, như xiếc, múa, võ thuật, khiêu vũ thể thao... Nhiều người từng giành huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, hoặc có hàng chục năm kinh nghiệm võ thuật, tham gia các dự án điện ảnh lớn.

Tất cả đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên 75 phút thăng hoa trên sân khấu, mang lại cho khán giả những giây phút mãn nhãn và đắm chìm.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong nhiều lĩnh vực

- Một chương trình tôn vinh lịch sử Việt Nam vì sao không giao hoàn toàn người Việt thực hiện, mà lại có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, thưa bà?

Quan điểm của Vinpearl rất rõ ràng: chúng tôi lựa chọn đối tác không dựa trên quốc tịch, mà dựa trên năng lực và sự phù hợp với mục tiêu của chương trình.

Các chuyên gia quốc tế được Vinpearl mời tham gia đúng vào những lĩnh vực họ có thế mạnh, như chuyển hóa kịch bản thành ngôn ngữ sân khấu, dàn dựng tổng thể và tích hợp công nghệ trình diễn.

Xuyên suốt quá trình triển khai, người Việt làm chủ hoàn toàn câu chuyện, đối tác quốc tế giúp chúng tôi nâng tầm cách kể bằng kinh nghiệm và công nghệ.

Thực tế, nếu muốn ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam phát triển nhanh hơn, chúng ta cần sẵn sàng học hỏi từ những người đã đi trước. Điều quan trọng là học để làm chủ, chứ không phải phụ thuộc. Đó cũng là một mục tiêu rất lớn của Vinpearl khi thực hiện dự án này.

Kiến tạo những điểm đến có chiều sâu văn hóa

- Bà nhiều lần nhấn mạnh đây là một “show lấy cảm hứng từ lịch sử”, chứ không phải một “show lịch sử”. Vì sao Vinpearl lựa chọn cách tiếp cận này?

Đây là sự khác biệt rất quan trọng. Chúng tôi không có ý định diễn giải toàn bộ lịch sử Việt Nam trong 75 phút, càng không có ý định thay thế sách giáo khoa hay các công trình nghiên cứu lịch sử.

Lịch sử là một dòng chảy rất dài với vô số sự kiện, nhân vật và dấu mốc. Điều chúng tôi muốn truyền tải là tinh thần của lịch sử.

Vì vậy, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” lựa chọn những biểu tượng, những lát cắt tiêu biểu nhất để kể một câu chuyện xuyên suốt về cội nguồn, tinh thần dựng nước, giữ nước, lòng yêu nước, ý chí đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc.

- “Đất Nước Thiên Hùng Ca” sẽ giữ vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển điểm đến của Vinpearl? Sau chương trình này, Vinpearl sẽ tiếp tục đi theo hướng nào?

Vinpearl đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất và vận hành các đại show phục vụ du lịch. Có thể kể đến “Về Bến” hay “Tinh Hoa Việt Nam” đều lấy cảm hứng từ văn hóa Việt. Lần này, chúng tôi tiến thêm một bước với một siêu show đầu tiên lấy cảm hứng từ lịch sử.

Mục tiêu của Vinpearl không đơn thuần là tạo dựng những điểm đến có cảnh quan đẹp hay dịch vụ tốt. Chúng tôi muốn kiến tạo những điểm đến có chiều sâu văn hóa.

Trên thế giới, rất nhiều thành phố được nhớ đến không chỉ vì danh lam thắng cảnh mà còn bởi những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng. Có những du khách sẵn sàng bay hàng nghìn kilomet chỉ để xem một chương trình biểu diễn.

Với tầm nhìn này, thời gian tới, Vinpearl sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm mới khai thác lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đương đại và giải trí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm của Vinpearl và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng cũng như bạn bè quốc tế.

Xa hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

- Xin cảm ơn bà!

Thuỳ Dương (thực hiện)