Gian hàng của Ceragem tại triển lãm K-Med Expo 2026.

K-Med Expo & Saigon Int'l Meditech Show 2026 diễn ra từ ngày 4-6/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước cùng khoảng 300 đối tác mua hàng quốc tế. Đây là một trong những sự kiện chuyên ngành y tế nổi bật trong năm, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, mở rộng kết nối và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Triển lãm năm nay trưng bày đa dạng sản phẩm và giải pháp y tế hiện đại, từ thiết bị chẩn đoán hình ảnh, công nghệ phục hồi chức năng đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà - lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ người tiêu dùng.

Gian hàng Ceragem tại Khu triển lãm thiết bị y tế Hàn Quốc (K-Medical Device Zone) trong khuôn khổ K-Med Expo 2026.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ceragem Việt Nam tiếp tục là một trong những thương hiệu nhận được sự chú ý của khách tham quan với dòng máy massage nhiệt tự động Ceragem Master V4. Ngay từ ngày đầu khai mạc, khu vực trải nghiệm sản phẩm của Ceragem đã thu hút đông đảo khách hàng, chuyên gia và đối tác đến tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm.

Máy Master V4 ứng dụng liệu pháp nhiệt nóng của y học phương Đông kết hợp cùng phương pháp uốn nắn cột sống của phương Tây, kích thích nhiệt tập trung trên vùng cột sống. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở công nghệ quét cột sống thông minh được cấp bằng sáng chế, có khả năng tự động đo chiều dài và độ cong cột sống của từng người sử dụng, từ đó điều chỉnh chương trình massage phù hợp với thể trạng cá nhân.

Bên cạnh khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, Master V4 còn được trang bị 17 chương trình massage chuyên biệt cùng 9 mức điều chỉnh cường độ, đáp ứng đa dạng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất của người dùng. Sản phẩm còn tích hợp nhiều tính năng hiện đại như mảng ngọc bụng, âm nhạc thư giãn, điều khiển màn hình màu và thiết kế dạng trượt thông minh giúp tối ưu không gian sử dụng trong gia đình.

Khách tham quan trải nghiệm máy massage nhiệt Ceragem Master V4 tại triển lãm



Ông Jun Woo Eun - Tổng Giám đốc Ceragem Việt Nam, cho biết việc tham gia K-Med Expo 2026 là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác trong lĩnh vực y tế và sức khỏe.

"Thông qua K-Med Expo 2026, chúng tôi mong muốn giới thiệu những lợi thế cạnh tranh khác biệt của Ceragem trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà, đồng thời chia sẻ tầm nhìn phát triển của Ceragem với vai trò là một tập đoàn sức khỏe toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm công nghệ và hiểu hơn về các giải pháp chăm sóc chủ động trong cuộc sống hiện đại", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Tập thể Ban giám đốc Ceragem Việt Nam



Thành lập tại Hàn Quốc từ năm 1998, Ceragem là thương hiệu chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện các sản phẩm của Ceragem đã có mặt tại hơn 70 quốc gia với hơn 2.500 trung tâm đang hoạt động mỗi ngày. Tại Việt Nam, Ceragem hiện vận hành hơn 80 trung tâm trải nghiệm trên toàn quốc và tiếp tục mở rộng hệ thống nhằm giúp người tiêu dùng tiếp cận các công nghệ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Các giám đốc trung tâm Ceragem dự triển lãm

Công ty TNHH MTV Ceragem Việt Nam

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Bích Đào