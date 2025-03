Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có (30 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng khai nhận hành vi bạo hành con riêng của vợ. Ảnh: T.T

Trước đó, tối 29/3, Có đưa cháu L. (8 tuổi) – con riêng của Nguyễn Thị Hồng N. (27 tuổi, sống chung như vợ chồng với Có) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Gang trong tình trạng hôn mê.

Tại đây, Có và N. cho biết cháu L. chơi với bạn bị té ngã. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu L. bị chấn thương não và nhiều vết thương trên cơ thể. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên phía bệnh viện đã trình báo với cơ quan công an.

Đại diện Đảng uỷ, UBND, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cháu L. Ảnh: Tiến Tầm

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Có là đối tượng trực tiếp gây ra thương tích cho cháu L. nên mời về trụ sở làm việc.

Có khai nhận, khoảng cuối tháng 12/2024, đối tượng lên tỉnh Bình Dương làm thuê, quen biết và sống chung với N. và cháu L. Thời gian gần đây, Có đưa mẹ con N. về quê sinh sống.

Tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy L. đang ngậm ngón tay nên dùng một thanh gỗ đánh vào mông, thái dương khiến cháu gục xuống đất. Có và vợ "hờ" đưa cháu bé đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ.

Đến khoảng 20h ngày 29/3, thấy mẹ con N. đang ngủ, sẵn men say, Có dùng tay bế bé L. tung lên rồi cho rơi xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà, dẫn đến bất tỉnh. Gã cha dượng sau đó cùng mọi người đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.