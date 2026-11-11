Trước khối lượng thông tin ngày càng nhiều và đa dạng, việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho con là quyết định quan trọng của nhiều bậc cha mẹ.

Cha mẹ chủ động tìm hiểu thông tin khoa học đằng sau sản phẩm dinh dưỡng cho con

Trên hành trình nuôi con, việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với cha mẹ. Trong thời đại số, bên cạnh việc tham khảo kinh nghiệm từ người thân hay cộng đồng, nhiều phụ huynh có xu hướng chủ động tìm hiểu sâu hơn về những nghiên cứu và bằng chứng khoa học, sự phù hợp với nhu cầu của con để có cơ sở đưa ra quyết định chăm sóc hợp lí.

Xu hướng này cho thấy phụ huynh thời nay không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn mong muốn hiểu rõ kiến thức có cơ sở khoa học, được chứng minh thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Chuyển tải kiến thức khoa học thành thông tin hữu ích

Tại diễn đàn chuyên gia “Dinh dưỡng được chứng minh – Vững tin ba mẹ chọn” do nhãn hàng Similac, Abbott phối hợp cùng Hội Nhi Khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, phụ huynh đã có cơ hội cùng các chuyên gia thảo luận về dinh dưỡng khoa học cho trẻ.

Thông qua các trao đổi chuyên môn và thảo luận đa chiều, phụ huynh có thể tiếp cận những cập nhật khoa học mới theo cách dễ hiểu và gần gũi hơn, đồng thời hiểu rõ bằng chứng khoa học, thêm tự tin đưa ra những quyết định dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của con.

Phụ huynh tìm hiểu kiến thức khoa học trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ em.

Gia đình chị Kim Quyên từ Bình Phước là phụ huynh của bé 3 tuổi, anh chị cho biết: “Hai vợ chồng chúng tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng dành cho bé. Ví dụ như cách hoạt động và các dưỡng chất thiết yếu dành cho hệ vi sinh đường ruột.”.

Tham dự diễn đàn, chị Thúy Hường đến từ Hà Nội cũng có thêm thông tin hữu ích cho hành trình nuôi 3 trẻ: “Qua diễn đàn hôm nay, tôi rút ra một điều là nên tìm hiểu những thông tin đã được kiểm chứng lâm sàng hoặc là những ý kiến của chuyên gia hoặc lựa chọn những thương hiệu uy tín có từ lâu đời”.

Đại diện Abbott Việt Nam cho biết việc tiếp cận những kiến thức dinh dưỡng đáng tin cậy trong thời đại số ngày càng quan trọng, đặc biệt là khi các bậc cha mẹ đứng trước nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Theo chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn, giá trị của thông tin không chỉ nằm ở nội dung được chia sẻ trong hội thảo mà còn ở cơ sở khoa học đứng phía sau. Việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần dựa trên bằng chứng khoa học và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

“Khi tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh bảng thành phần, điều quan trọng là những lợi ích của giải pháp đã được khoa học chứng minh. Đây là cơ sở giúp đưa ra lựa chọn phù hợp và an tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe cho trẻ”, PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nhân lực, Đại học Y Dược TP. HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ.

Các thông tin được cập nhật tại diễn đàn cũng giúp chị Thúy Hường mở rộng hiểu biết về những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe đường ruột và sự phát triển của trẻ: “Tôi hiểu thêm về dưỡng chất 5HMOs. Tôi cũng cảm thấy mình có thêm rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là về hệ vi sinh đường ruột và liên kết giữa não bộ và đường ruột”.

Hiểu về dinh dưỡng khoa học giúp cha mẹ thêm yên tâm chăm sóc con

Xu hướng tìm hiểu và đánh giá thông tin dựa trên bằng chứng khoa học đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng phụ huynh. Khi các nghiên cứu khoa học được diễn giải theo cách dễ hiểu và gắn với thực tiễn, cha mẹ có thêm cơ sở để lựa chọn, đánh giá thông tin và đưa ra những quyết định phù hợp cho con mình.

Nhãn hàng Similac thuộc Abbott có bề dày hơn 100 năm nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học. Trong hơn ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, thông qua sự đồng hành cùng các chuyên gia và đối tác chăm sóc sức khỏe, Abbott góp phần đưa những tiến bộ khoa học trong dinh dưỡng đến gần hơn với các gia đình, hỗ trợ trẻ em Việt Nam được chăm sóc phù hợp và phát triển khỏe mạnh.

(Nguồn: Ngọc Minh)