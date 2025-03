Từ giã ngôi sao "vua phim dài tập"

Chamberlain mất tại Hawaii do biến chứng sau cơn đột quỵ, hưởng thọ 90 tuổi, người phát ngôn Harlan Boll cho biết. Nam diễn viên từng đoạt giải thưởng với Tiếng chim hót trong bụi mận gai lẽ ra sẽ tròn 91 tuổi vào hôm nay (31/3).

Richard được gọi là 'Vua phim truyền hình ngắn tập'.

Chamberlain từng thắng ba giải Quả Cầu Vàng, đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, quân nhân, họa sĩ, tác giả nhưng bắt đầu nổi tiếng và xây dựng vị thế "người đàn ông quyến rũ" khi đóng vai bác sĩ trẻ đẹp trai trong series phim thập niên 1960, Dr. Kildare.

Series phát sóng trên NBC giữa năm 1961 và 1966. Năm 1963, Chamberlain giành Quả Cầu Vàng cho Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất với vai diễn bác sĩ Kildare.

"Tôi nhận được tất cả sự chú ý và mọi thứ, đó hoàn toàn giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi vô cùng hạnh phúc với điều đó", Chamberlain chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Diễn viên Richard Chamberlain.

Sự nghiệp đa dạng từ điện ảnh đến sân khấu

Chamberlain cũng có sự nghiệp điện ảnh thịnh vượng. Năm 1970, ông đóng vai Octavius Caesar trong Julius Caesar, bên cạnh Charlton Heston và Jason Robards và xuất hiện trong Ba chàng lính ngự lâm năm 1973 cùng Raquel Welch và Oliver Reed. Năm 1974, ông có vai diễn trong bộ phim đoạt giải Oscar The Towering Inferno.

Vào thập niên 1980, Chamberlain được biết đến với biệt danh "vua phim truyền hình dài tập". Ông đóng chính trong các phim truyền hình dài tập ăn khách Shōgun năm 1980 và Tiếng chim hót trong bụi mận gai năm 1983. Mỗi bộ phim đều mang về cho ông một giải Quả Cầu Vàng. Năm 1996, ông tái xuất vai Cha Ralph de Bricassart trong phim truyền hình Tiếng chim hót trong bụi gai: Những năm tháng mất tích

Chamberlain cũng đóng vai Jason Bourne trong phiên bản đầu tiên trên màn ảnh của loạt phim The Bourne Identity, xuất hiện trong phim truyền hình dài tập năm 1988. Sau đó, ông tiếp tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình suốt những năm 1990 bao gồm Birds of Prey và The Lost Daughter.

Trong những năm 2000, Chamberlain xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều sitcom và hài kịch truyền hình hiện đại, bao gồm Will and Grace, The Drew Carey Show và Desperate Housewives.

Sinh ra tại Los Angeles, California, Chamberlain lớn lên ở Beverly Hills cùng cha mẹ và người anh Bill trước khi tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật từ Đại học Pomona. Sau khi tốt nghiệp, Chamberlain gia nhập quân đội và phục vụ 16 tháng tại Hàn Quốc.

Chamberlain ra đi để lại người bạn đời lâu năm Martin Rabbett.

"Richard yêu quý của chúng tôi giờ đã ở cùng các thiên thần. Ông ấy tự do và bay cao tới những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta", Rabbett chia sẻ với CNN.

Richard Chamberlain trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai":

Theo CNN