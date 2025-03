Trong tập 12 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 12/3, quyết tâm học của An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đã được đền đáp. An sung sướng hét lên giữa lớp khi biết bài kiểm tra môn Toán mới nhất được 7 điểm - thành tích cô bé chưa từng đạt được. An còn vui hơn khi Hải Đăng (Việt Pháp) chỉ được 4 điểm và quay xuống trêu ngươi cậu bạn là con ông giám đốc của bố Chính.

Huấn (Minh Tiệp) vô cùng cay cú khi bị cả nhà ông Bình (Thái Sơn) đuổi nên quyết tâm trả thù bằng cách thuê lại ngôi nhà bố của Việt (Thái Vũ) đang mở quán chay. Huấn ra mặt thách thức khi bị ông Bình mời đi, tuyên bố chỉ cho 1 tuần để ông rời khỏi chỗ này. Dù rất choáng nhưng ông Bình tuyên bố khi nào chủ nhà nói trực tiếp thì mình mới chấp nhận. "Mày không chơi lại được với tao đâu! Khôn hồn thì để thằng Việt trở về với bố đẻ của nó, nếu không tao không cho mày yên đâu", Huấn dọa.

Biết chuyện Huấn cố tình chén ép bố Bình, Việt tìm gặp bố đẻ nhưng chỉ nhận lại lời đe dọa rằng "mọi thứ sẽ kinh khủng hơn nhiều nếu con không chịu đi theo bố". Thấy phản ứng dữ dội của Việt, Huấn lập tức xưng hô "mày tao" rồi lại hạ giọng ngay lập tức.

Huấn nói: "Con ngoan à! Bố biết là con sẽ không dám làm gì đâu, vì sâu thẳm trong con vẫn coi bố là cha đẻ của mình. Tất cả những gì bố làm là vì con. Nếu con nghe bố từ đầu,mọi chuyện đâu như thế này. Nghe bố từ bỏ thằng bố hờ và gia đình kệch cỡm kia đi, bố hứa sẽ trả lại mọi thứ bình an".

Việt sẽ làm gì để bảo vệ bố Bình và gia đình? Diễn biến chi tiết tập 12 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

