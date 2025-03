Trong tập 17 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 25/3, vợ của Huấn (Phạm Hồng) nhắc nhở chồng khi lấy xong mấy quả đồi thành công thì phải cho Việt (Thái Vũ) đi khuất khỏi mắt mình bởi cô ta không thích thiên hạ bình phẩm về chuyện mình không đẻ được nên phải đón con chồng về nuôi. Huấn (Minh Tiệp) đề nghị cho con riêng đi du học nhưng vợ gợi ý cho Việt đi học điều dưỡng ở Đức bởi đôi bên đều có lợi mà gia đình lại không tốn 1 xu.

Trong khi đó, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) vì quá đau khổ nên không muốn bất kỳ ai nhắc về hai người anh. An nói muốn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống của con một. Thái độ của An khiến ông Bình (Thái Sơn) rất sốc. Ông hiểu vì An quá yêu thương các anh nên mới phản ứng như vậy.

"Con không hề giận 2 anh đi du học. Chỉ là sau chuyện này, con nhận ra bọn họ và chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Nếu một ngày con và bố hôn mê, chờ phẫu thuật họ cũng sẽ không có tư cách gì để ký lên tờ giấy cam kết", An nói. Ông Bình đáp: "Bao năm qua các con là anh em, điều đó không có nghĩa gì à?" An nói tuy gọi là anh nhưng cả Nguyên (Trần Nghĩa), Việt không phải anh trai thật sự và không phải chỉ cần yêu thương nhau là trở thành người một nhà.

Ở diễn biến khác, Trong lúc An một mình vật lộn với cuộc sống mà không có hai anh bên cạnh, Đại (Kiên Trần) xuất hiện đúng lúc để giúp An. Giờ đây cô đã đi làm và Đại - bạn học cũ của hai anh trai - chính là sếp của cô. Đại sẵn sàng chở cô đi làm khi thấy xe của An bị hỏng giữa đường.

Đại theo đuổi An? Cuộc sống của 3 bố con ra sao khi Nguyên và Việt vắng nhà? Diễn biến chi tiết tập 17 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

