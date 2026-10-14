Những năm đầu đời, hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ vẫn trong quá trình hoàn thiện. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng đầy đủ, nhiều ba mẹ chú trọng giải pháp hỗ trợ tiêu hóa, góp phần chăm sóc sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Tiêu hóa tốt, đề kháng khỏe - nền tảng giúp bé phát triển toàn diện

Theo chuyên gia của Nutricare, với hệ miễn dịch và tiêu hóa còn trong giai đoạn hoàn thiện, trẻ nhỏ cần được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột là yếu tố cần được lưu tâm. Hệ vi sinh đường ruột có vai trò tương tác với hệ miễn dịch, góp phần giúp cơ thể nhận diện và đáp ứng trước các tác nhân từ môi trường. Đường ruột không chỉ đảm nhiệm tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất mà còn có mối liên hệ mật thiết với sức đề kháng của trẻ.

Khi tiêu hóa khỏe, trẻ có thể ăn ngon và hấp thu dưỡng chất tốt hơn, tạo nền tảng cho sự vận hành của hệ miễn dịch. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ba mẹ có thể chủ động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đường ruột và khả năng miễn dịch cho bé thông qua việc bổ sung các dưỡng chất phù hợp mỗi ngày.

Ứng dụng công nghệ Postbiotic tiên tiến vào dinh dưỡng cho trẻ

Với những bước tiến trong nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo. Sản phẩm bổ sung 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma* (LC-Plasma) cùng chất xơ (FOS, Inulin) hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng.

Sản phẩm là thành quả hợp tác nghiên cứu giữa Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), do các chuyên gia quốc tế định hướng phát triển

Điểm nổi bật của sữa chua uống Bioyo là việc ứng dụng thành phần Postbiotic LC-Plasma - giải pháp đã được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu khoa học. LC-Plasma có khả năng tác động lên các tế bào miễn dịch plasmacytoid dendritic cells (pDCs) - một trong những nhóm tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, từ đó góp phần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Postbiotic LC-Plasma có khả năng kích hoạt trực tiếp tế bào pDCs.

Nền tảng khoa học của LC-Plasma được chứng minh qua 38 nghiên cứu khoa học, trong đó có hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người, đánh giá cao về hiệu quả và tính an toàn. Nhiều nghiên cứu lâm sàng ghi nhận tiềm năng của LC-Plasma trong việc hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể trước các vấn đề liên quan đến đường hô hấp ở cả trẻ em và người lớn.

Sự kết hợp giữa 100 tỷ Postbiotic LC-Plasma và hệ chất xơ (FOS, Inulin) trong Bioyo hỗ trợ đồng thời hai yếu tố quan trọng cho sức khỏe của trẻ là hệ tiêu hóa và sức đề kháng.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn

Nhờ đặc tính bền vững của công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, sản phẩm có thể bảo quản linh hoạt ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ mát, thuận tiện trong quá trình bảo quản và sử dụng. Với hương vị chua ngọt thanh mát, phù hợp với khẩu vị trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình, phụ huynh dễ dàng bổ sung sản phẩm vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Nutricare - 10 năm liên tiếp Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 10 năm liên tiếp, Nutricare không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng và nhu cầu của người Việt. Hành trình đó được thúc đẩy bởi mục tiêu đưa những tiến bộ khoa học dinh dưỡng vào các sản phẩm thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người Việt ở từng giai đoạn cuộc đời.

Thông qua hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), Nutricare tiếp tục mở rộng nền tảng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ dinh dưỡng tiên tiến, trong đó có công nghệ lợi khuẩn Postbiotic. Đây là một phần trong định hướng của Nutricare nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, ứng dụng nền tảng khoa học hiện đại, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt.

Sản phẩm này là thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Nutricare)