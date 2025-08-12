Thương hiệu Tràng Vị Khang ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phong liễu Tràng Vị Khang Plus. Nguồn ảnh: Tràng Vị Khang Plus

Trong cuộc sống hiện đại với nhịp độ hối hả và chế độ ăn uống thiếu khoa học, các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, ợ nóng, ợ chua... đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng. Thấu hiểu điều này, Tràng Vị Khang đã phát triển thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Phong liễu Tràng Vị Khang Plus, hỗ trợ chăm sóc hệ tiêu hóa cho người Việt.

TPBVSK Tràng Vị Khang Plus. Nguồn ảnh: Tràng Vị Khang Plus

TPBVSK Phong liễu Tràng Vị Khang Plus là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với công nghệ sản xuất hiện đại, nhằm mang đến một giải pháp tối ưu và toàn diện hơn cho người tiêu dùng.

Thành phần TPBVSK từ thảo dược. Nguồn ảnh: Tràng Vị Khang Plus

TPBVSK Phong liễu Tràng Vị Khang Plus có các thành phần thảo dược quý như Ngưu nhĩ phong, La liễu, Lá Chè dây, hỗ trợ giảm các biểu hiện đầy bụng, đau bụng, đi ngoài do viêm đại tràng, hỗ trợ giảm đau dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng.

TPBVSK Phong liễu Tràng Vị Khang Plus được bào chế dưới dạng cốm pha, chia gói sẵn tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần hòa tan một gói với nước ấm, người dùng đã có một thức uống từ thảo dược thơm ngon, dễ uống.

TPBVSK Phong liễu Tràng Vị Khang Plus được sản xuất tại Công ty cổ phần ANVY và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á. Sản phẩm đã có mặt tại các nhà thuốc và quầy thuốc trên toàn quốc, ngoài ra còn được phân phối tại các kênh bán hàng trực tuyến chính thức của nhãn hàng.

TPBVSK này có rộng rãi tại các quầy thuốc/nhà thuốc trên toàn quốc. Nguồn ảnh: Tràng Vị Khang Plus

Thông tin liên hệ:

Website: https://trangvikhang.com/

Hotline: 1900 1756

Địa chỉ: Lô A2 CN3 cụm CN Từ Liêm, P. Xuân Phương, TP. Hà Nội.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

(Nguồn: Công ty Cổ phần kỹ thuật VTP Á Châu)