Không chỉ được ví như "người bán báo dạo cuối cùng của Paris", ông Ali Akbar còn trở thành "biểu tượng sống" cho một thời kỳ đang dần lùi vào dĩ vãng - khi báo điện tử và mạng xã hội đã gần như thay thế hoàn toàn báo in.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Pakistan, Ali Akbar phải bỏ học từ khi còn nhỏ và làm đủ nghề để mưu sinh.

Người đàn ông bán báo dạo - Ali Akbar: Ảnh: Daniellatif

Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, chàng trai 20 tuổi khi đó tới Pháp mang theo hy vọng tìm kiếm cơ hội mới. Cũng từ đây, ông bắt đầu hành trình bán báo trên đường phố Paris.

Mỗi buổi chiều, ông Akbar thường xuất hiện trên những con phố Saint-Germain-des-Prés hay khu Latin, hòa mình giữa những quán cà phê và hiệu sách cổ.

Tiếng rao xen lẫn những câu pha trò châm biếm của ông khiến người qua đường bật cười. Thời gian đầu, ông rao bán những tờ báo châm biếm Hara-Kiri hay Charlie Hebdo, rồi sau đó chuyển sang đầu báo lớn hơn như Le Monde.

"Có những thời điểm tôi chẳng biết đi đâu về đâu, trải qua nghèo đói cùng cực, bị đánh đập trên đường, song tôi chưa bao giờ bỏ cuộc", người đàn ông 73 tuổi khẳng định.

Ảnh: EFE

Với cư dân khu phố, hình ảnh người đàn ông thường đội mũ kiểu Gavroche, mặc áo khoác công việc màu xanh, đeo kính tròn này không chỉ là người bán báo, mà còn là một phần ký ức của Paris.

"Ngay cả những bức tường cũng 'biết tên' ông ấy. Nếu một ngày không thấy Akbar, khách du lịch cũng sẽ hỏi ông ấy đâu rồi", cô phục vụ Amina Qissi - người đã quen biết ông Akbar hơn 20 năm qua, chia sẻ.

Nếu như trước đây ở Paris, bán báo dạo từng là một nghề rất phổ biến, thì hiện nay, ông Akbar được cho là người duy nhất còn làm công việc này ở "kinh đô ánh sáng".

"Trước đây, mỗi ngày tôi có thể bán được 150-200 bản. Tuy nhiên, công việc này trở nên khó khăn hơn nhiều trong thời đại kỹ thuật số", ông Akbar chia sẻ, đồng thời cho biết doanh số hiện tại chỉ khoảng 30 bản.

Mọi người hầu như đã quen với hình ảnh người đàn ông bán báo dạo Ảnh: EFE

Bất chấp thử thách, người đàn ông này vẫn khẳng định sẽ theo nghề tới khi sức khỏe không cho phép.

"Tôi có lương hưu khoảng 1.000 Euro (31 triệu đồng)/tháng, song vẫn đều đặn đi bán báo từ 15h-22h hằng ngày. Tôi yêu việc đọc và thích cảm giác được chạm vào những tờ giấy báo. Bản thân tôi không thích các thiết bị điện tử, nên chừng nào còn đủ sức, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này,” ông Akbar khẳng định.

Để ghi nhận tinh thần lao động kiên cường và những đóng góp của Akbar cho văn hóa và đời sống báo chí Paris, ngày 15/5 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã ký sắc lệnh trao cho ông tước Hiệp sĩ trong Huân chương Công trạng Quốc gia (Ordre national du Mérite). Buổi lễ vinh danh đã được tổ chức tại Điện Élysée vào tháng 9 vừa qua.

Nghe tiếng rao của ông Akbar, một vị khách trong quán cà phê gần đó đã thốt lên rằng: "Thật truyền cảm hứng! Con cháu chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui đọc báo cùng ly cà phê buổi sáng. Nhưng ở đây, với ông Akbar, niềm vui ấy vẫn còn sống mãi".