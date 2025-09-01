Theo SCMP, Wen Xiangpu bắt đầu hành trình đặc biệt của mình từ đầu tháng 3 và đến nay đã ghé thăm khoảng 13 tỉnh, thành trên khắp Trung Quốc.

Do chưa tìm được công việc phù hợp, Wen quyết định thực hiện chuyến đi này để thỏa ước mơ khám phá đất nước. Ảnh: SCMP

“Năm nay tôi 27 tuổi. Vì còn trẻ, tôi luôn muốn làm điều gì đó táo bạo, đồng thời theo đuổi ước mơ khám phá khắp Trung Quốc”, Xiangpu chia sẻ với Jimu News.

Tại mỗi điểm dừng chân, anh đều để lại ấn tượng bởi sự thân thiện, thường xuyên trò chuyện vui vẻ, sẵn sàng giúp người dân địa phương, du khách gặp khó khăn.

Ngày 17/8, Xiangpu đã tạm hoãn hành trình, dừng lại trên quốc lộ 318 để hỗ trợ người dân dọn dẹp, vận chuyển đá từ vách núi sạt lở xuống đường.

Ảnh: Douyin

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh trẻ em vẫy tay chào, người dân tò mò với chiếc máy xúc của anh đã nhanh chóng lan truyền, gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Xiangpu cho biết sẽ tiếp tục đi qua Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên trước khi trở về quê nhà Hà Nam vào dịp tết Nguyên đán.

Một cư dân mạng nhận xét: “Dù đây chỉ là máy xúc bánh lốp, song ai từng lái sẽ hiểu điều khiển nó trên quãng đường dài cần rất kiên trì. Cậu ấy thật sự rất giỏi!”.

Một người khác lại bày tỏ: “Đôi khi, chỉ cần dám khởi hành và bắt đầu thực hiện ước mơ thôi, đã là một chiến thắng rồi”.