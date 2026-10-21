Sau 7 năm, chàng trai Hà Nội một lần nữa tìm đến chương trình "Bạn muốn hẹn hò" với mong muốn kết được mối duyên lành.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, đó là anh Nguyễn Đức Cảnh (SN 1992, Hà Nội, hiện làm việc trong ngành bất động sản).

Đức Cảnh từng xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò năm 2019 và nổi tiếng với biệt danh “chàng trai 3 bát phở”.

Năm đó, anh gây tranh cãi với chia sẻ: “Ví dụ đi ăn phở với nhau, em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát. Anh có thể trả tiền 2 bát nhưng 1 bát kia em phải trả vì em đã đi làm rồi”. Đức Cảnh và cô gái ghép đôi khi ấy đã không nên duyên.

Cặp đôi được mai mối trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất. Ảnh cắt từ clip

Sau 7 năm, anh chàng hiện độc thân và một lần nữa nhờ chương trình mai mối giúp.

Nhắc lại chuyện năm xưa, Đức Cảnh chia sẻ: “Lúc đó tôi mới 26 tuổi, mới bước vào đời, tâm tư rất hồn nhiên, tôi chỉ thấy vui thôi...

Tôi nghĩ đó là quan điểm, phù hợp với mình nhưng có thể không phù hợp với nhiều người. Mỗi người có quyền có quan điểm riêng. Tính cách của tôi khá độc lập và vững chắc nên tình huống đó chỉ thêm màu sắc cho mình thôi”.

Đức Cảnh hiện kinh doanh bất động sản kiêm quán nhậu. Anh chia sẻ vui, nếu bạn gái hiện tại muốn đi ăn phở, anh không chỉ mời ăn thỏa thích mà còn gọi thêm quẩy và trứng chần. Chia sẻ này khiến ông mai, bà mối bật cười.

Anh tự nhận mình là người chân thành, thẳng thắn, được bạn bè quý mến, tin tưởng. Khuyết điểm của anh là khá cầu toàn.

Từ năm 2019 đến nay, anh có thêm một mối tình kéo dài 3 năm, sau đó chia tay vì bạn gái đi làm xa.

Đức Cảnh được mệnh danh là "chàng trai 3 bát phở". Ảnh cắt từ clip

Ở tuổi 34, anh mong tìm được bạn gái trung thực, thẳng thắn, chịu khó, có thể cùng mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cô gái ghép đôi với Đức Cảnh là Nguyễn Thị Thu Thủy (29 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện kinh doanh spa tại Hà Nội).

Cô nàng từng nổi tiếng với video ngã cầu thang ở quán ăn. Video lên xu hướng và từ đó, Thủy có biệt danh “công chúa ngã cầu thang”.

Ưu điểm của Thủy là vui vẻ, năng động, hoạt bát, hay cười, tự lập, tự chủ về kinh tế. Cô từng trải nghiệm nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau để lo cho bản thân.

Nhược điểm của cô là khá trẻ con, hơi lì lợm và bướng.

Thủy từng trải qua 4 mối tình, trong đó có 1 mối tình đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời cô.

Đó là khi Thủy kết hôn và sinh con. Đôi bên từ lúc quen đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Vì chưa hiểu hết con người, tính cách của nhau nên họ không thể dung hòa trong hôn nhân. Sau một thời gian sống chung, cả hai quyết định dừng lại.

Sau khi chia tay, Thủy nuôi con một thời gian rồi gửi về quê nhờ ông bà ngoại nuôi. Hiện tại, đứa con 5 tuổi của cô đã chuyển về ở cùng nhà nội, Thủy sống một mình tại Hà Nội.

Cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Đức Cảnh cho hay, anh chưa từng quen biết cô gái nào đã lập gia đình. Tuy nhiên, anh khá cởi mở với chuyện này. Trong tình yêu và hôn nhân, điều anh quan tâm nhất là con người và sự phù hợp về tính cách.

Hàng rào hé mở, đôi bên trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Thủy thẳng thắn hỏi: “Nếu mẹ anh và vợ anh bất đồng quan điểm thì anh xử lý thế nào?”.

Cảnh đáp: “Anh sẽ nói quan điểm của anh. Nếu anh thấy em đúng thì anh sẽ bảo vệ em. Anh theo lẽ phải và chính kiến chứ không theo ai”.

Thủy tiếp tục hỏi: “Nếu vợ anh kiếm nhiều tiền hơn anh thì anh cảm thấy thế nào”. Cảnh trả lời ngay: “Anh quá mừng và hạnh phúc”.

Đôi bên trò chuyện ăn ý. Đức Cảnh chia sẻ, anh sẵn sàng san sẻ việc nhà với vợ, đó không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm vun vén tổ ấm của cả hai người.

Đức Cảnh bày tỏ: “Anh thấy em khá cởi mở, dễ chia sẻ, tự lập và rất rõ ràng trong quan điểm sống”. Thu Thủy cũng nhận xét đàng trai là người sống tình cảm, có quan điểm, chính kiến rõ ràng, là mẫu người cô thích.

Cảm thấy phù hợp trong tính cách và quan điểm sống, đôi bên cùng bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Sau 2 lần đến Bạn muốn hẹn hò tìm vợ, Đức Cảnh cuối cùng cũng được như ý.