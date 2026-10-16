Toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhiều năm đi làm được chú rể Nhật Bản dùng để mua sính lễ đến cưới cô gái TPHCM về làm vợ.

Mỗi tháng bay sang Việt Nam 1 lần

Cuộc tình buồn với một chàng trai trong quá khứ là lý do khiến Phạm Thị Thanh Ấn (SN 1992, xã Hiệp Phước, TPHCM) nhiều lần né tránh tình cảm của anh Hiroshi (SN 1992), đến từ Tokyo, Nhật Bản.

Thế nhưng, tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt của anh đã khiến chị rung động. Những tấm vé khứ hồi từ Nhật Bản đến TPHCM được đặt trước nhiều tháng, những lần ghé thăm vội vàng nhưng đều đặn của anh Hiroshi đã đưa họ đến gần bên nhau.

Thanh Ấn là chủ một quán mì ramen ở TPHCM. Chị thường xuyên chia sẻ các video về món ăn, lan tỏa niềm đam mê ẩm thực lên mạng xã hội. Tình cờ, anh Hiroshi rất thích xem những video đó.

Kiên trì theo đuổi cô gái Việt, chàng trai Nhật Bản nhận trái ngọt

Tháng 10/2024, anh Hiroshi đến Việt Nam lần đầu tiên và ghé thăm quán mì của Thanh Ấn. Có điều, anh không có duyên gặp cô chủ quán mình ngưỡng mộ từ lâu.

Khi ra về, anh chụp tấm ảnh tô mì và gửi tin nhắn cho Ấn khen ngợi món ăn, kèm theo lời hẹn tháng 6/2025 sẽ quay lại Việt Nam gặp chị.

“Anh ấy không biết lúc đó tôi đã mở thêm một quán bar và thường làm việc ở đó. Khi nhận được tin nhắn, tôi rất vui và lịch sự gửi lời cảm ơn như với các vị khách khác”, Thanh Ấn kể.

Tám tháng sau đó, dù không có thêm bất kỳ liên hệ nào nhưng anh Hiroshi vẫn giữ đúng lời hẹn, quay lại Việt Nam vào tháng 6/2025.

Trong 3 ngày ở TPHCM, ngày nào anh cũng ghé quán và được chị Ấn đón tiếp thân thiện. Ngày về nước, được chị tặng một chiếc nón lá trang trí trên tường, anh xúc động đến mức bật khóc vì chưa từng có cảm giác thân thuộc đến vậy.

Cũng kể từ giây phút này, anh quyết tâm theo đuổi cô chủ quán mì. Anh đặt sẵn vé khứ hồi trong 8 tháng liền, từ tháng 7/2025 đến tháng 2 năm sau, rồi đều đặn mỗi tháng bay đến TPHCM gặp chị.

Mỗi lần đến, anh đều ngồi lặng lẽ ở một góc quán, trò chuyện với nhân viên rồi ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của chị. Anh không vồ vập rủ chị đi ăn, đi chơi hay đưa ra đề nghị nào khiến chị khó xử, chỉ đơn giản muốn gặp là đến tìm.

Mỗi tháng anh Hiroshi bay sang Việt Nam một lần để gặp người thương

Anh thậm chí còn viện cớ “thích đi máy bay” hoặc mê ẩm thực, văn hóa nên mới đến Việt Nam để không tạo áp lực cho chị Ấn. Sau này chị mới biết, trước khi theo đuổi chị, anh chưa từng ra nước ngoài vì luôn mất ngủ khi đi máy bay.

“Lo ngại khoảng cách địa lý, văn hóa và cả những tổn thương trong quá khứ, tôi không muốn kết duyên với anh. Tôi càng không muốn anh phải tốn tiền, tốn công sức vì mình nên đã thẳng thắn từ chối.

Khi anh tiếp tục đến Việt Nam, tôi nhiều lần tránh mặt. Có lần tôi nói dối mình đã về quê, có lần thì đóng cửa quán. Thế nhưng, anh vẫn không từ bỏ”, Ấn kể.

Những chuyến bay nối dài đến tháng 1/2026 khiến chị Ấn không thể tiếp tục ngó lơ chàng trai này. Chị rung động trước tấm chân tình của anh nên nhận lời yêu.

Hai tháng sau, trong chuyến du lịch Phú Quốc, anh Hiroshi cầu hôn chị Ấn dưới màn pháo hoa, cùng chiếc nhẫn kim cương và 209 bông hoa hồng. Con số 209 tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Dành hết tiền tiết kiệm mua sính lễ

Tháng 5/2026, Thanh Ấn sang Nhật Bản gặp bố mẹ anh Hiroshi. Một lần giúp anh gấp quần áo, chị vô tình thấy một chiếc quần tây sờn cũ, còn vá một miếng nhỏ ở đầu gối của anh.

Cặp đôi có hôn lễ trọn vẹn

Chị hỏi thì được biết, đây là chiếc quần anh rất yêu thích nên đã mặc nhiều năm. Miếng vá khéo léo ấy cũng là cách anh giữ lại chiếc quần này và phần nào tiết kiệm khoản chi không cần thiết.

“Tôi càng thương anh hơn. Một người đàn ông cần kiệm như vậy lại sẵn sàng chi tiền mua vé bay sang Việt Nam liên tục để gặp tôi”, Thanh Ấn chia sẻ.

Tháng 7/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TPHCM. Chú rể Nhật Bản chuẩn bị sính lễ chỉn chu sang đón vợ. Sính lễ gồm 5 cây vàng, nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, nhẫn cặp và 400 triệu đồng tiền mặt.

“Anh dành hết tiền tiết kiệm để mua sính lễ và lo cho hai đứa một hôn lễ đầy đủ, trọn vẹn”, chị Ấn kể.

Phía nhà trai có một người bác đại diện gia đình và bạn bè của Hiroshi đến tham dự. Bố mẹ anh vì tuổi tác và bệnh tật mà không thể đến chung vui nhưng vẫn gửi lời chúc phúc chân thành đến các con.

Chú rể dành hết tiền tiết kiệm mua sính lễ cho cô dâu

Khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn lễ của cặp đôi

Trên lễ đường, với sự chứng kiến của hai bên gia đình, chú rể Nhật Bản bật khóc nhắn nhủ đến cô dâu:

“Ngày hôm đó, ngày 26/6/2025, cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều. Từ ngày gặp em, chỉ vì muốn được nhìn thấy em, được ở bên em, anh đã bắt đầu đi đi về về giữa Nhật Bản và TPHCM mỗi tháng.

Nói thật lòng, những chuyến đi ấy chưa bao giờ là dễ dàng đối với anh nhưng anh vẫn tiếp tục, không phải vì anh là một người đặc biệt, có thể làm được những điều phi thường mà bởi vì em là một người đặc biệt đến mức anh sẵn sàng cố gắng vì em như thế”.

Hiện tại, Thanh Ấn sống và làm việc tại Việt Nam, còn anh Hiroshi đi về giữa hai nước. Họ hy vọng một ngày nào đó có thể sắp xếp chu toàn mọi thứ để không phải tiễn nhau ở sân bay.

Ảnh: An&Hiroshi🇯🇵🇻🇳