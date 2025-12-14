Tại Ấn Độ, việc “độ” xe thành các mẫu siêu xe không còn xa lạ. Tuy nhiên, rất hiếm người có thể tự tay chế tạo một bản sao kích thước 1:1 từ con số không. Và đó chính là điều khiến câu chuyện của Aromal, một chàng trai đến từ Alappuzha, bang Kerala trở nên đặc biệt. Anh đã tự tay chế tạo một chiếc Lamborghini Huracan kích thước thật ngay trong sân nhà mình.

Chàng trai 4 năm miệt mài tự chế Lamborghini Huracan gây sốt mạng xã hội.

YouTuber Arun Smoki, người chuyên làm nội dung số về ô tô mới đây đã đăng tải một video ghi lại toàn bộ quá trình và thành quả dự án "Lamborghini Huracan thủ công" của Aromal. Hiện chiếc xe đã gần hoàn thiện, chỉ còn chờ sơn ngoại thất, hoàn thiện nội thất và một số chi tiết nhỏ khác.

Phần thân vỏ đã hoàn tất và nhìn gần như giống hệt ngoại hình của một chiếc Huracan thật. Công đoạn trét bả và sơn vẫn chưa được tiến hành, nhưng theo kế hoạch, chiếc xe sẽ được sơn màu xanh lá nổi bật.

Aromal năm nay 24 tuổi. Anh mất tròn 4 năm để biến bản phác thảo ban đầu thành chiếc siêu xe bản sao như hiện tại. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình đó, Aromal chưa từng nhìn thấy Lamborghini Huracan ngoài đời thật. Tất cả những gì anh có chỉ là video trên YouTube và ảnh chụp màn hình, được dùng làm tư liệu để căn chỉnh từng đường nét thân xe.

Chiếc Huracan “tự chế” này có kích thước y hệt xe nguyên bản. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch lấy từ BMW. Đèn pha và đèn hậu đều được in bằng công nghệ 3D. Ngoài ra, Aromal còn đang hoàn thiện cánh gió phong cách Huracan STO để tăng thêm vẻ thể thao.

Điểm đáng khen là mức độ hoàn thiện ngoại thất rất cao. Các đường gân, mảng khối, bề mặt và chi tiết thân xe gần như giống hệt bản gốc. Xe thậm chí còn có tay nắm cửa dạng ẩn như Huracan thật.

Theo chia sẻ của Aromal, phần kính chắn gió là thử thách lớn nhất. Huracan có chiều rộng gần 1.924 mm khiến việc tạo kính từ vật liệu polycarbonate hay acrylic trở nên rất khó. Cuối cùng, anh quyết định sử dụng kính dán nhiều lớp, giống trên xe thương mại.

Giống như Huracan thật, động cơ của bản sao này được đặt ở phía sau. Động cơ được lấy từ Ford Ikon, trong khi hệ thống treo đã được tinh chỉnh cứng hơn để phù hợp với kiểu dáng xe thể thao.

Thông thường, các mẫu "xe tự chế" thủ công chỉ chú trọng ngoại hình, còn nội thất thì làm sơ sài. Tuy nhiên, với chiếc Huracan này, Aromal đã đầu tư rất nhiều công sức cho khoang cabin. Phần lớn các chi tiết nội thất được in 3D, mô phỏng sát thiết kế nguyên bản.

Logo “Lamborghini” xuất hiện trên bảng táp-lô phía ghế phụ, logo “Huracan” đặt ở bệ cửa. Vô-lăng in 3D có thiết kế gần như y hệt xe thật. Cửa gió điều hòa mang phong cách Huracan, nút khởi động có nắp bật đặc trưng. Riêng cụm bệ trung tâm mất khoảng một tháng để hoàn thiện bằng máy in 3D.

Aromal sử dụng cùng lúc hai máy in 3D hoạt động ngày đêm. Ghế ngồi được lấy từ Maruti 800 và xe thậm chí còn được trang bị một hệ thống âm thanh cơ bản.

Điều đáng trân trọng nhất ở dự án này chính là tay nghề thủ công. Aromal bắt đầu bằng việc mua các khối xốp Thermocol dày khoảng 100mm từ một nhà máy ở Haripad. Sau đó, anh ghép các khối xốp lại theo đúng kích thước Huracan và tạo hình toàn bộ ngoại thất.

Mô hình xốp được chỉnh sửa bằng bột polyester và chà nhám tỉ mỉ. Khi đạt độ hoàn hảo, nó được dùng để tạo khuôn, từ đó đúc ra thân xe hoàn chỉnh. Toàn bộ công việc này đều được thực hiện ngay trên sân thượng nhà anh.

Hiện Aromal vẫn giữ lại khuôn xe và tự tin rằng nếu cần, anh có thể làm ra một bộ thân xe mới chỉ trong vòng một ngày. Điều này cũng mở ra nhiều khả năng thú vị khác, biết đâu trong tương lai, anh có thể chế tạo cả bàn làm việc hay đồ nội thất mang phong cách Lamborghini Huracan từ chính bộ khuôn này.

