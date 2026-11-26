Đảm nhận công việc trưởng thôn khi mới 27 tuổi, chàng trai Hưng Yên nhiều ngày làm việc đến 1-2h sáng, không có ngày nghỉ cố định.

Mất ngủ 4 đêm trước khi nhận chức

Từ ngày làm trưởng thôn, Đỗ Tiến Thanh (SN 1999, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) gần như không còn thời gian rảnh. Có những hôm, anh đi từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí 1-2h sáng vẫn miệt mài xử lý giấy tờ tại nhà văn hóa thôn.

Chàng trai 27 tuổi thường nói vui, làm trưởng thôn là công việc 24/7, không có giờ tan ca. Cũng vì lịch trình bận rộn, không có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, đến nay, anh vẫn tạm gác chuyện hẹn hò.

"Nếu có hẹn hò vào lúc này, chắc tôi dễ bị trách cứ vì không có thời gian dành cho bạn gái", Thanh cười nói.

Tiến Thanh chính thức được bầu làm trưởng thôn nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 22/11/2026

Tiến Thanh hiện là trưởng thôn Thị Trung, xã Như Quỳnh, nơi có 938 hộ với khoảng 3.200 nhân khẩu.

Trước khi đảm nhận công việc này, anh tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Vốn đam mê nghệ thuật, dẫn chương trình và tổ chức sự kiện, sau khi ra trường, Thanh trở về quê tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào địa phương.

Anh từng đảm nhận nhiều vị trí như Bí thư Chi đoàn thôn, Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã...

Tháng 7/2026, địa phương thực hiện việc sắp xếp thôn và tách riêng chức danh Bí thư Chi bộ, trưởng thôn. Được các cán bộ tin tưởng, động viên, Thanh nhận lời đảm nhiệm vị trí trưởng thôn lâm thời từ ngày 1/7.

Anh hạnh phúc khi được cống hiến sức trẻ cho thôn, xã

“Bốn đêm trước khi nhận nhiệm vụ, tôi mất ngủ vì lo lắng. Tôi nghĩ mình còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, liệu có đủ khả năng quản lý một thôn hơn 3.200 nhân khẩu.

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu cứ đợi có đủ kinh nghiệm mới bắt đầu thì người trẻ sẽ khó có cơ hội trưởng thành nên quyết định thử sức", Thanh kể.

Ngày 22/11/2026, sau 5 tháng làm trưởng thôn lâm thời, Thanh chính thức trúng cử chức vụ trưởng thôn Thị Trung nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, anh còn giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã và Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã.

Chuyện thú vị khi làm trưởng thôn

Thanh thừa nhận, thời gian đầu anh có chút “ngợp” khi công việc của trưởng thôn khác xa với nhiệm vụ của cán bộ Đoàn.

Trước đây, anh chủ yếu làm việc với thanh niên có chung sở thích, suy nghĩ nhưng bây giờ, người anh phải tiếp xúc ở đủ mọi lứa tuổi, từ các cụ cao niên, những người trung tuổi đến các em nhỏ.

Thanh hoạt động nhiệt tình, năng nổ vì bà con

Mỗi người đều có suy nghĩ, hoàn cảnh và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên không phải việc gì anh đưa ra cũng nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, thời điểm Thanh nhận nhiệm vụ cũng là lúc nhiều công việc trong thôn tồn đọng, dữ liệu cơ sở còn thiếu sót, đặc biệt là công tác rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai. Bởi vậy, đây cũng là thử thách đối với trưởng thôn trẻ.

“Tôi lựa chọn cách thích nghi bằng việc trực tiếp đi xuống cơ sở gặp gỡ người dân, lắng nghe và giải quyết từng công việc cụ thể. Những gì chưa biết thì học hỏi các bác đi trước, những việc chưa thành thạo thì tự nghiên cứu, tìm hiểu.

Tôi nghĩ, không có trường lớp nào dạy đầy đủ về công việc trưởng thôn. Chính thực tiễn và sự đồng hành của bà con là môi trường giúp tôi trưởng thành nhanh nhất”, Thanh chia sẻ.

Anh tự tin với các hoạt động của cộng đồng

Thông thường, mỗi sáng Thanh ra đồng kiểm tra hệ thống mương máng, kênh thủy lợi, tình hình sản xuất và vệ sinh môi trường của người dân. Nếu có vấn đề phát sinh, anh kịp thời thông tin đến chính quyền xã để có phương án xử lý.

Sau đó, anh thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhận ý kiến của dân, giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu dân cư, triển khai văn bản, thông báo, tổ chức các hoạt động cộng đồng, rà soát dữ liệu và và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.

Ngoài ra, anh còn phải tham gia các cuộc họp, các hoạt động hiếu hỉ, thăm hỏi gia đình chính sách, người cao tuổi và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 tháng làm trưởng thôn, Thanh trải qua nhiều tình huống đặc biệt mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.

Tình huống đáng nhớ nhất với Thanh là lần đầu được giao làm trưởng ban lễ tang, đọc điếu văn tiễn biệt một người dân trong thôn.

Dù đã quen với việc đứng trên sân khấu dẫn chương trình nhưng khi cầm bài điếu văn, Thanh vẫn hồi hộp và bối rối.

Anh thấy run hơn cả khi phát biểu tại hội nghị lớn, bởi đây không đơn thuần là đọc văn bản mà còn phải thể hiện sự kính trọng và tình cảm dành cho gia đình và người đã khuất.

“Mấy tháng qua, tôi đã 4 lần đảm nhận vai trò trưởng ban lễ tang, đại diện đọc điếu văn. Nhờ sự chỉ bảo của các cụ trong thôn, tôi dần tự tin và thành thạo hơn”, Thanh kể.

Trước đó, Thanh từng tham gia nhiều hoạt động của đoàn xã

Lần khác, Thanh phải đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm, liên quan đến chuyện một hộ dân đặt bếp củi ở hành lang giao thông chung, gây cản trở lối đi cho gia đình bên cạnh.

Nhận được tin hai gia đình mâu thuẫn gay gắt, đến mức cầm thanh củi dọa dẫm nhau, Thanh vội đến từng nhà tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe ý kiến rồi mời đại diện hai nhà đến nhà văn hóa thôn để hòa giải.

Thay vì vội vàng phân định đúng sai, anh kiên nhẫn phân tích những quy định chung, quyền lợi của mỗi bên và nhắc đến tình nghĩa hàng xóm lâu năm.

Cuối cùng, hai gia đình đồng thuận ký biên bản hòa giải, vui vẻ bắt tay và trao nhau cái ôm nhau làm hòa.

"Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự rất vui. Đôi khi thành công của một trưởng thôn không phải là giải quyết được việc gì lớn lao mà chỉ đơn giản là giúp mọi người chung sống hòa thuận”, Thanh chia sẻ.

Để quản lý địa bàn đông dân, Thanh kết hợp sử dụng hồ sơ điện tử, nhóm Zalo cộng đồng và các nền tảng mạng xã hội để thông báo.

Anh còn xây dựng các kênh nội dung để chia sẻ thông tin, giới thiệu các hoạt động văn hóa, phong trào của quê hương.

Theo Thanh, lợi thế của người trẻ là sự năng động, nhanh nhạy với công nghệ. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống và khả năng nắm bắt tâm lý người dân vẫn là những điều anh cần tiếp tục học hỏi.

“Tôi muốn chứng minh nỗ lực của bản thân bằng kết quả công việc. Tôi chỉ mong mỗi ngày làm được một việc có ích dù nhỏ để bà con thấy rằng, có một người trẻ đang thực sự cố gắng vì quê hương", Thanh bày tỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thắng (bí thư thôn Thị Trung, xã Như Quỳnh) cho hay, Tiến Thanh là trưởng thôn trẻ có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc. Mọi công việc được giao, Thanh đều hoàn thành tốt. “Lợi thế của Thanh là thành thạo công nghệ thông tin, nhờ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ như làm sạch dữ liệu đất đai, y tế. Sau khi tốt nghiệp đại học, trở về địa phương, Thanh tích cực tham gia phong trào chung nên được cơ sở thôn nhìn nhận. Ban chi ủy thôn Thị Trung đồng lòng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Thanh hoàn thành nhiệm vụ”, ông Thắng chia sẻ.

Ảnh: NVCC