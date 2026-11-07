Về làm dâu tại Ninh Bình, Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 2000) quyết định từ bỏ công việc văn phòng để về quê chồng đảm nhận chức trưởng thôn của gần 450 hộ dân, nhận được sự tín nhiệm lớn từ phía bà con.

Nữ cử nhân 2K Nguyễn Thu Hiền bỏ công việc văn phòng về quê chồng làm trưởng thôn

Thu Hiền quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, về xã Khánh Thiện (Ninh Bình) làm dâu từ năm 2023. Mới đây, cô được người dân thôn Phú Hậu tin tưởng bầu giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026–2031.

Nữ trưởng thôn làm quen với từng hộ dân

Nữ trưởng thôn chia sẻ, cô và chồng học chung đại học, sau khi ra trường, cả hai tiến tới hôn nhân vào năm 2023. Sau đám cưới, hai vợ chồng lên thành phố Ninh Bình (cũ) lập nghiệp. Thời điểm đó, Hiền làm nhân viên văn phòng cho một công ty.

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng Hiền quyết định rời phố về quê để tiện chăm sóc con và gần gũi gia đình. Hằng ngày, cả hai vẫn di chuyển quãng đường gần 20km từ quê lên phố để làm việc.

Nguyễn Thu Hiền phát biểu trong ngày bầu cử trưởng thôn. Ảnh: T.H

Trong khoảng thời gian về quê sinh sống, Hiền tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương. Khi địa phương thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chủ trương, Hiền được tin tưởng giới thiệu giữ chức trưởng thôn lâm thời từ ngày 1/7.

Sau 4 tháng đảm nhiệm vai trò lâm thời, ngày 25/10, Hiền chính thức được bầu làm trưởng thôn Phú Hậu với sự tín nhiệm tuyệt đối từ 100% cử tri trong thôn, gửi gắm kỳ vọng cô sẽ góp phần đưa Phú Hậu trở thành thôn thông minh.

“Khi sáp nhập thôn, một số bác từng đảm nhiệm công việc ở thôn đã lớn tuổi và có nguyện vọng nghỉ ngơi sau thời gian dài gắn bó. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn đặt ra yêu cầu phải tìm được thế hệ kế cận có năng lực để gánh vác công việc chung của cộng đồng. Vì vậy, bản thân tôi đã được tin tưởng bầu làm trưởng thôn lâm thời”, Hiền bộc bạch.

Nữ cán bộ trẻ được tín nhiệm tuyệt đối 100% cử tri thôn Phú Hậu tin tưởng bầu giữ chức trưởng thôn. Ảnh: T.H

Hiền chia sẻ, là dâu mới chuyển về địa phương lại ít khi ở nhà nên thời gian đầu, cô chỉ biết một số hộ dân xung quanh. Sau sáp nhập, thôn có tới 444 hộ, 1.500 nhân khẩu. Để hiểu rõ tình hình dân cư, cô đã chủ động đến từng nhà để gặp gỡ, trò chuyện và làm quen với bà con.

“Bản thân là người trẻ, chưa có kinh nghiệm nên tôi cần nỗ lực nhiều hơn. Để có được niềm tin của bà con không thể là chuyện ngày một ngày hai, mà phải chứng minh bằng những việc làm cụ thể và kết quả thực tế”, nữ trưởng thôn nói.

Nói về công việc hiện tại, cô cho hay: “Có thể nói đây là công việc ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’. Nói vất vả thì cũng không sai, nhưng khó khăn hay không là do chính bản thân mình có cố gắng tiếp xúc, lắng nghe người dân hay không”.

Hồi hộp khi phát biểu trước đám đông

Dù nhận được sự tin tưởng của nhân dân, bản thân nữ trưởng thôn không khỏi lo lắng vì trước đây chưa từng có kinh nghiệm làm công tác đoàn thể, sợ không bắt nhịp được với công việc ở cơ sở.

Thời gian đầu, cô gái trẻ nhiều lần cân nhắc giữa hai lựa chọn: rời công việc văn phòng trở về quê hẳn hay tiếp tục cuộc sống ổn định nơi phố thị. Với Hiền, đây không chỉ là quyết định thay đổi công việc mà còn là bước chuyển đổi sang một vai trò hoàn toàn mới.

Làm trưởng thôn khó khăn hay không là do chính bản thân có cố gắng tiếp xúc, lắng nghe người dân hay không

“Nhận thấy đây là cơ hội để bản thân trưởng thành và chung tay đóng góp vào sự phát triển của quê hương, tôi đã đồng ý đảm nhận vị trí này. Bên cạnh đó, làm việc gần nhà cũng giúp tôi có thêm thời gian chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình”, Hiền chia sẻ.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Hiền phải làm quen với nhiều công việc mới mẻ, khác hoàn toàn so với chuyên môn văn phòng trước đây.

“Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên tôi khá lúng túng. Nhưng nhờ sự đồng hành, động viên của các bác đi trước, tôi đã tự tin hơn để cố gắng hoàn thành công việc”, Hiền nhớ lại.

Về địa phương làm dâu, chưa quen biết hết người dân nên nữ trưởng thôn phải đến từng nhà để gặp gỡ, trò chuyện và làm quen với bà con. Ảnh: T.H

Lần đầu đứng phát biểu và điều hành chương trình trước đám đông là thử thách lớn nhất mà cô phải vượt qua. Thu Hiền đã chuẩn bị kỹ bài phát biểu, cẩn thận chỉnh sửa từng câu chữ, đồng thời tìm hiểu cách thức tổ chức các hoạt động từ các cán bộ tiền nhiệm.

“Lần đầu đứng trên bục phát biểu, tôi khá run và hồi hộp. Sau vài phút, tôi tự nhủ phải bình tĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi chương trình đầu tiên diễn ra tốt đẹp, tôi có thêm kinh nghiệm và dần tự tin hơn trong các cuộc họp ở thôn cũng như ở xã”, Thu Hiền chia sẻ.

Theo Hiền, người trẻ đảm nhận công việc ở thôn có lợi thế về công nghệ, nhưng đó chưa phải là yếu tố quyết định. Bên cạnh kỹ năng sử dụng máy tính, trưởng thôn cần biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư của người dân và linh hoạt xử lý các tình huống để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

“Làm việc ở công ty, mỗi người thường chỉ đảm nhận một phần việc riêng. Còn làm trưởng thôn thì phải nắm rõ từ đất đai, chăn nuôi, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi cho đến các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đám hiếu, đám hỷ...”, Thu Hiền bộc bạch.

Nữ trưởng thôn tự nhận mình may mắn vì từ khi tiếp nhận công việc (từ lâm thời đến chính thức), cô chưa phải đối mặt với vụ việc nào quá phức tạp.

Anh Phạm Đăng Khoa (chồng của Hiền) chia sẻ: “Bản thân vợ tôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân. Tôi và gia đình luôn động viên và sẽ là hậu phương vững chắc để cô ấy yên tâm công tác”.

Nữ trưởng thôn (ngoài cùng bên phải) cùng chi ủy thôn thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công trong thôn. Ảnh: T.H

Bà Phạm Thị Bình (Bí thư Chi bộ thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện) cho biết, sau gần 4 tháng đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn lâm thời, Hiền đã nắm bắt công việc nhanh hơn và quen dần với công tác cơ sở. Chi bộ đã phối hợp nhịp nhàng với trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận để triển khai công việc.

“Nữ trưởng thôn nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ của nhân dân. Đó là động lực để Hiền tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thôn Phú Hậu ngày càng phát triển, hướng đến mô hình thôn thông minh”, bà Bình chia sẻ.

Được biết, nữ trưởng thôn 2K là cử nhân đại học chuyên ngành Luật kinh tế.