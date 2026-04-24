Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở buôn Ji, xã Ia H’Drêh (Gia Lai), từ lúc chào đời, Nay Djruêng (SN 1994, dân tộc Gia Rai) đã không có hai bàn tay và bàn chân.

Nay Djruêng lạc quan khi tiếp xúc với các học sinh. Ảnh: NVCC

Theo quan niệm của đồng bào địa phương khi ấy, cậu bé mang hình hài dị tật là điềm xui, sẽ gây hại cho dân làng nên có ý kiến đề nghị chôn sống. Nhưng vì thương con nên ba mẹ cậu quyết tâm bảo vệ và nuôi nấng Nay Djruêng, mặc những lời dèm pha.

Dường như những khiếm khuyết trên cơ thể đã rèn cho Nay Djruêng một nghị lực phi thường và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ. Dù không có đôi bàn tay và bàn chân, nhưng trí tuệ cậu bé Nay Djruêng vẫn phát triển bình thường.

Nay Djruêng tâm sự: "Từ khi sinh ra, tôi đã không có hình hài lành lặn giống như bạn bè cùng trang lứa vì bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Tuổi thơ sống hầu như ở trong phòng. Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, anh chị thì đi học, cơm nước mẹ để trong phòng khi đói tôi sẽ tự ăn".

Đến năm 8 tuổi vẫn chưa biết chữ, một hôm ngồi xem em trai học bài, Nay Djruêng xin được viết thử.

Nay Djruêng tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

“Đến tối, khi bố mẹ đi làm về, tôi xin được đi học. Dù bất ngờ và còn nhiều nghi ngại, nhưng bố mẹ vẫn đồng ý. Vượt qua nhiều khó khăn, học mẫu giáo được khoảng hơn 6 tháng thì tôi vào học lớp 1”, Nay Djruêng kể lại.

Ngày đó, Nay Djruêng đi học bằng 2 đầu gối. Có những ngày hai đầu gối mưng mủ đau rã rời, nhưng khát vọng học chữ chưa bao giờ lụi tắt. Có hôm, không đi nổi, bố hoặc mẹ phải cõng cậu đi học. Không có bàn tay, Nay Djruêng luyện cách kẹp bút vào khuỷu tay. Càng học lên cao, khối lượng kiến thức càng nhiều, cậu học sinh thường xuyên thức đêm luyện chữ và làm toán.

Sự nỗ lực bền bỉ đã giúp Nay Djruêng hoàn thành chương trình phổ thông và tiếp tục học lên cao hơn. “Tôi đã tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin. Hiện nay, tôi đang làm công việc thiết kế cho một công ty tại TPHCM, đồng thời là nhân viên truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam TPHCM”, Nay Djruêng chia sẻ.

Lan tỏa lòng nhân ái

Không chỉ vượt qua khó khăn để chinh phục tri thức, Nay Djruêng còn thành lập nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” nhằm quyên góp sách vở, dụng cụ học tập… tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh DTTS ở Gia Lai.

Nay Djruêng tặng dụng cụ học tập cho các em học sinh trong năm học mới. Ảnh: NVCC

Nay Djruêng cho biết, nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” do anh thành lập đến nay đã hoạt động được 12 năm. Năm nào anh cũng nỗ lực vận động quyên góp sách vở, cặp, bút… từ các nhà tài trợ để trao tặng học sinh nghèo, học sinh người DTTS.

Khi được hỏi về động lực gắn bó với hành trình thiện nguyện, anh bộc bạch: "Là người khiếm khuyết, tôi hiểu sâu sắc giá trị từ lòng nhân ái. Là người khởi xướng, tôi mong muốn duy trì chương trình “Đi qua mùa rẫy” càng lâu càng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều học sinh khó khăn được hỗ trợ. Trong thâm tâm, tôi luôn mong các em học sinh DTTS ở các vùng quê có điều kiện học tập đầy đủ để trở thành những công dân tốt".

Cuối năm 2024, chương trình “Đi qua mùa rẫy” đã thành lập quỹ học bổng Thiên Nga để đồng hành và sẻ chia khó khăn cùng các em học sinh khuyết tật.

“Tôi mong muốn được đồng hành cùng các em, để các em có thể an tâm học tập thật tốt, giúp cho cuộc sống sau này thuận lợi, có thể tự tin, làm chủ bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Nay Djruêng trải lòng.

Nay Djruêng mong muốn ngày càng nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để đến trường. Ảnh: NVCC

Theo Nay Djruêng, năm học 2025-2026, nhóm “Đi qua mùa rẫy” đã mở rộng hoạt động ra ngoài Gia Lai, cụ thể là đến tỉnh Lâm Đồng.

Trong hành trình vươn lên, đôi khi Nay Djruêng cảm thấy nản lòng, nhưng anh luôn nghĩ đến những điều tích cực phía trước để vực dậy tinh thần. Anh tâm sự, khi đi học, đi làm và tham gia các hoạt động xã hội càng cảm nhận rõ những khó khăn của người khuyết tật. “Có những ngày chân đau, tôi vẫn phải cố gắng đến nơi cần đến. Tôi luôn tự nhủ rằng, không có bàn tay vẫn có thể làm việc, hoạt động từ thiện”, Nay Djruêng nói.

Nay Djruêng được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Ảnh: NVCC

Với nghị lực, lòng nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, Nay Djruêng đã nhận được nhiều phần thưởng như: Được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” các năm 2023, 2024; Giấy khen của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vì “Đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng” các năm 2023, 2024…