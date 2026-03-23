Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cô giáo Lỳ Mì Lé (SN 2001), dân tộc Si La, công tác tại Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 2.

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé, dân tộc Si La

Là một trong những nữ ứng viên Gen Z tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với cô giáo Lỳ Mì Lé đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ, mang tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đồng bào dân tộc Si La nói riêng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nói chung.

Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Sin, xã Mường Nhé, Lỳ Mì Lé sớm nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục đối với tương lai trẻ em vùng cao. Chính điều đó đã thôi thúc chị lựa chọn nghề giáo và nay tiếp tục nỗ lực đóng góp ở một vị trí cao hơn - đại biểu Quốc hội.

Theo đại biểu Lỳ Mì Lé, hiện nay một số nội dung liên quan tới giáo dục vùng cao như: Phòng học tạm, bếp ăn bán trú, công trình nước sạch... cần được quan tâm nhằm bảo đảm môi trường học tập cho con em đồng bào. Cùng với đó, vấn đề dinh dưỡng học đường tại vùng cao cũng là điều khiến nữ đại biểu trăn trở, khi tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em DTTS vẫn còn cao. Vì vậy, việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn để các em vừa được học chữ vừa được phát triển thể chất toàn diện là vô cùng cần thiết.

Cô giáo Lỳ Mì Lé cùng các em học sinh

Đặc biệt, nữ đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến việc xóa mù chữ cho phụ nữ vùng cao, nâng cao nhận thức về chăm sóc bà mẹ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần bảo vệ và phát triển tương lai cho thế hệ trẻ người DTTS.

Chia sẻ về trọng trách mới, đại biểu Lỳ Mì Lé cho biết: "Được cử tri tín nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi cam kết sẽ thường xuyên bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con ở sơ sở để kịp thời phản ánh trung thực đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền".

Đường vào Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên vẫn là đường đất

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên, nơi đại biểu Lỳ Mì Lé trúng cử, gồm có phường Mường Lay và các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Tùng, Pa Ham, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Pồn.

Đây đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi kỳ vọng vào sự đại diện và tiếng nói mạnh mẽ từ một đại biểu gần dân, hiểu dân như Lỳ Mì Lé.