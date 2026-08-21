Anh Hà Huy Hiếu (kinh doanh tự do, đang sống ở phường Hạc Thành, Thanh Hoá) là một người trẻ đam mê du lịch. Từ chuyến đi Singapore đầu tiên theo tour năm 2018, chàng trai quê Thanh Hoá dần chuyển sang du lịch tự túc, tự tìm hiểu lịch trình, phương tiện và các điểm đến đúng ý thích.

Đến nay, anh đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia, trong đó có nhiều hành trình tới những vùng đất còn mới lạ với du khách Việt.

Hai phút mắc kẹt trong chiếc xe bốc khói

Tháng 5/2025, anh Hiếu cùng hai người bạn thực hiện chuyến đi kéo dài 2 tuần qua 3 quốc gia Tây Á - Azerbaijan, Georgia và Armenia.

Nhóm bay từ Việt Nam qua New Delhi, Ấn Độ, chơi 1 ngày rồi tiếp tục tới Baku, thủ đô Azerbaijan. Sau khi khám phá Azerbaijan, nhóm tới Georgia và dành 3 ngày ở Tbilisi trước khi thuê ôtô đi Qazbegi cùng một số địa điểm lân cận.

Anh Hiếu trong hành trình khám phá Tây Á

Tại Tbilisi, nhóm đón thêm một người bạn mới đang học ở Đức. Do bằng lái của anh Hiếu chưa kịp đổi sang bằng lái quốc tế, cả nhóm quyết định để người bạn mới cầm lái. Tuy nhiên, tại châu Âu, người này chủ yếu di chuyển bằng phương tiện công cộng và không có nhiều kinh nghiệm lái xe.

Sáng 8/5/2025, sau khi rời Qazbegi để trở lại Tbilisi, cả nhóm gặp tai nạn trên đèo Jvari. Đây là điểm cao nhất trên tuyến đường quân sự Georgia, ở độ cao khoảng 2.400m, nằm giữa Gudauri và Stepantsminda.

Anh Hiếu kể, thời tiết hôm đó khắc nghiệt, nhiệt độ khoảng -5 độ C, trời mưa và tuyết rơi dày, mặt đường trơn trượt. Chiếc xe đổ đèo với tốc độ khoảng 50km/h nhưng người cầm lái thoáng mất tập trung, khiến xe lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một ôtô khác.

"Trong tích tắc, tôi kịp giơ hai tay ra phía trước để đỡ phần đầu theo phản xạ. Khoảng 1 giây sau, tất cả túi khí nổ bung - điều mà lần đầu tôi chứng kiến. Hai người bạn ngồi phía sau mất bình tĩnh, la hét hoảng loạn rồi mở cửa thoát khỏi xe. Người bạn cầm lái cũng không bị thương đáng kể và nhanh chóng ra khỏi xe", anh Hiếu kể.

Hình ảnh 2 chiếc xe sau va chạm

Riêng anh Hiếu bị mắc kẹt ở ghế phụ vì dây an toàn không thể tháo ra. Phần đầu xe phía trước vị trí anh ngồi bốc khói, khiến anh càng sốt ruột. Trong lúc loay hoay tìm cách mở dây, những hình ảnh về một chiếc xe phát nổ như trong phim liên tục xuất hiện trong đầu.

"Tôi cố gắng mở dây bằng mọi cách. Khoảng 2 phút sau, dây an toàn cũng bật được và tôi thoát ra ngoài", anh nhớ lại.

Sau khi ra khỏi xe, cả nhóm nhanh chóng kiểm tra chiếc xe còn lại và tài xế. May mắn không ai bị thương nghiêm trọng.

Ngoài trời lúc đó vẫn lạnh và tuyết rơi dày. Anh Hiếu cùng một người bạn tìm cách liên hệ với người dân và cảnh sát địa phương.

Cảnh sát sau đó hỗ trợ gọi xe cẩu và cứu thương. Người bạn cầm lái trực tiếp làm việc với phía bảo hiểm xe và được hỗ trợ toàn bộ chi phí sửa chữa. Nhóm du khách ký biên bản với cảnh sát và nộp phạt 100USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

Vụ tai nạn khiến lịch trình trong ngày của anh Hiếu và các bạn bị hủy. Cả nhóm bắt taxi trở lại Tbilisi nghỉ ngơi, chờ hôm sau tiếp tục hành trình.

Sau vụ tai nạn, anh Hiếu và cả nhóm đều cảm thấy mình quá chủ quan, không tìm hiểu kỹ giao thông ở điểm đến.

"Khi đi du lịch tự túc nước ngoài, việc chuẩn bị thông tin, phương án dự phòng khi có sự cố là đặc biệt cần thiết. Những chuyến đi sau này, tôi thường trực tiếp đảm nhận việc lái xe để bản thân an tâm, đồng thời tìm hiểu cung đường, đọc kinh nghiệm từ mọi người. Ngoài ra, tôi luôn mua bảo hiểm du lịch, bảo hiểm phương tiện", anh cho hay.

Tây Á vẫn là vùng đất đáng để trở lại

Dù gặp sự cố giữa hành trình, chuyến đi Azerbaijan - Georgia - Armenia vẫn để lại cho anh Hiếu nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Ở Azerbaijan, anh ấn tượng nhất với những núi lửa bùn độc đáo tại Vườn quốc gia Gobustan. Những miệng núi lửa nhỏ liên tục sủi bọt, phun bùn lạnh cùng khí từ lòng đất trên vùng địa hình khô cằn, tạo cảm giác như đang đứng giữa một hành tinh ngoài Trái đất.

Những núi bùn độc đáo

Yanar Dag, "núi lửa cháy" trên bán đảo Absheron, cũng là một điểm khiến anh Hiếu thích thú. Những ngọn lửa tự nhiên bùng lên từ khí thoát ra trong lòng đất tạo nên cảnh tượng khác biệt so với những điểm đến anh từng trải nghiệm.

Những ngọn núi cháy ở Yanar Dag

Tại Georgia, thủ đô Tbilisi là nơi anh muốn quay lại nhất. Thành phố gây ấn tượng với nam du khách bởi đồ ăn ngon, giá tương đối rẻ và con người thân thiện.

Trong hành trình, nơi khiến anh Hiếu tò mò, mong muốn tìm tới nhất là tu viện Akhtala ở tỉnh Lori, phía Bắc đất nước Armenia. Công trình nằm giữa vùng núi, mang dấu ấn kiến trúc và lịch sử đặc biệt của Armenia, gắn với nhiều truyền thuyết hấp dẫn.

Vẻ cổ kính của tu viện Akhtala

Anh Hiếu cho biết, chi phí trong 2 tuần khám phá 3 quốc gia Tây Á của anh khoảng 65 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, khách sạn và ăn uống. Nam du khách lưu ý, chi phí lưu trú ở Azerbaijan khá cao nên du khách nên đặt phòng sớm và đi theo nhóm để có thể tìm được mức giá tốt hơn.

Anh cũng lưu ý du khách cần chuẩn bị cho sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, đặc biệt khi di chuyển từ thủ đô lên vùng núi. Quần áo giữ nhiệt, thuốc chống say xe và các vật dụng cần thiết cho thời tiết lạnh là những thứ nên có trong hành lý.

Tháng 10 tới, nam du khách Thanh Hoá dự kiến tới Qatar và Jordania - nơi nổi tiếng với kỳ quan thế giới mới Petra.

Với anh Hiếu, những chuyến đi không chỉ nhằm tìm kiếm địa điểm đẹp để nghỉ ngơi. Điều anh mong chờ là cảm giác phiêu lưu, khám phá những vùng đất lạ.

Ảnh: NVCC