Năm 2025 là một năm đặc biệt với chị Nguyễn Thị Khánh Dương (46 tuổi, giáo viên Ngữ văn, sống tại TPHCM) khi đã đặt chân qua 25 quốc gia. Đồng hành cùng chị là em gái ruột - Nguyễn Thị Khánh Di (42 tuổi, sống tại Mỹ), bạn thân - Lê Nguyễn Linh Phượng (51 tuổi, sống tại Mỹ) và người bạn hợp gu, mới quen sau chuyến đi Nam Cực - Nguyễn Thị Tuyết Trang (44 tuổi, sống tại TPHCM).

Họ đều là những người phụ nữ trung niên bận rộn, nhiều lo toan về cuộc sống. Thế nhưng, cả 4 người đều muốn dành một khoảng thời gian trong năm để "làm mới mình", tận hưởng thế giới đa sắc.

"Chỉ trong một năm chúng tôi đã đi qua 25 quốc gia, nâng tổng số quốc gia tôi đặt chân đến là 102 nước, còn các bạn cũng đã tới 60-80 nước khắp thế giới.

Nhưng điều đáng nhớ không nằm ở con số thống kê mà nằm ở vô vàn trải nghiệm và cảm xúc. Chúng tôi đã đi qua cả những vùng đất không có tên trên bản đồ du lịch phổ thông. Một hành trình dài, ly kỳ và nhiều thử thách", chị Dương chia sẻ.

Chị Dương, chị Di, chị Trang và chị Phượng (từ trái qua phải) cùng nhau chinh phục 25 quốc gia trong năm 2025

Hồi tháng 8, họ du lịch từ châu Á sang châu Mỹ, qua 10 quốc gia như Mông Cổ, Bahamas, Honduras, Guatemala… Nhiều quốc gia vốn không phải là điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam cũng như khách quốc tế. Tới tháng 11, nhóm bạn lại có hành trình tới châu Âu, qua 15 quốc gia, chủ yếu thuộc vùng Balkan và Nam Âu.

"Khi đã quen với Paris, Rome, Thụy Sĩ…, tôi muốn đi sâu hơn vào Kosovo, Slovenia, North Macedonia - những vùng đất mang chiều sâu lịch sử và có văn hóa đặc biệt. Thay vì đi một quốc gia, chúng tôi đi trọn khu vực - không phải để 'tăng thành tích', mà để hiểu vùng đất như một chỉnh thể, không phải những mảnh ghép rời rạc”, chị Dương chia sẻ.

Đây đều là những chuyến đi tự túc, kéo dài 3-4 tuần và phần lớn, 4 nữ du khách thuê xe ô tô tự lái để có thể dừng chân ở bất cứ đâu họ muốn.

"Chúng tôi không tìm tới những điểm check-in nổi tiếng mà thích băng qua những vùng miền hoang sơ, trải nghiệm cuộc sống nơi đó", chị Dương cho biết.

Chị Dương trải nghiệm khu chợ ở Lapaz, Bolivia

Đối với họ, việc lái xe không phải quá khó mà việc lên kế hoạch cung đường mới là thách thức.

Trước mỗi chuyến đi, chị Dương mất khoảng 2 tháng để nghiền ngẫm thông tin, thiết kế cung đường di chuyển. Họ cần có kế hoạch rất rõ ràng về việc: Bay tới đâu - dừng nghỉ bao lâu - thuê xe và trả xe ở đâu - nối chuyến ra sao cho hợp lý để không lãng phí thời gian, tốn sức lực.

Từ kế hoạch "xương sống" này, 3 thành viên khác sẽ phụ trách đặt vé, thuê xe, tìm phòng… Những cung đường đẹp, đáng trải nghiệm họ ưu tiên xe tự lái, còn chặng dài, liên lục địa thì di chuyển bằng máy bay.

Tất nhiên, dù chuẩn bị kỹ thế nào, những sự cố bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Đây trở thành trải nghiệm "thót tim nhưng đáng nhớ".

Chị Phượng (áo cam) là lái xe cừ khôi được cả nhóm tin tưởng

Khi lái xe xuyên Trung Mỹ, tới Honduras, 4 nữ du khách xem định vị nhầm nên đi vào một con đường rừng dốc cao, hẹp và quanh co. Khi xe vừa leo lên con dốc thì chị Linh Phượng phát hiện mất phanh, xe bắt đầu trôi chậm xuống, không thể điều khiển, trong khi bên phải là vực sâu. Các thành viên đều sợ hãi.

Trong khoảnh khắc đó, chị Dương chỉ kịp nghĩ: "Đừng có trẻ con nào ở phía dưới…".

Hai bánh trước trượt xuống mép vực, họ hét lên. May mắn thay, hai bánh sau mắc lại vào hàng rào nhà dân – chỉ thêm chút nữa thôi là xe rơi hẳn xuống.

Thấy xe ô tô gặp sự cố, người dân trong làng chạy ra rất đông. Họ bình tĩnh đến lạ, yêu cầu hai người ngồi sau ra ngoài trước, người cầm lái ngồi nguyên vị trí để giữ phanh.

Người dân trong làng tới hỗ trợ 4 nữ du khách gặp sự cố mất phanh xe ô tô

Có người nắm tay chị Dương từ phía trước, có người giữ phía sau. Họ kéo mạnh một lần và đưa từng người ra khỏi xe an toàn. Sau đó, họ gọi xe tải, buộc dây thừng, từ từ kéo chiếc xe lên.

"Họ không lấy tiền, chỉ muốn giúp đỡ. Tôi cố gắng gửi lại chút tiền cảm ơn và lấy hết bánh kẹo trong xe phát cho trẻ con trong làng", chị Dương nhớ lại.

Chị Dương nhớ mãi những người dân tốt bụng trong làng

Nhưng "đen đủi" vẫn chưa dừng lại. Khi né một đàn bò băng ngang đường, xe mất thắng lần nữa, va vào xe phía trước. Chiếc xe móp 1/3 nhưng may mắn không ai bị thương nặng.

"30 phút ở Honduras, với tôi, đúng nghĩa là ngàn cân treo sợi tóc", chị Dương chia sẻ.

Bốn nữ du khách phải gọi trả xe và tiếp tục hành trình bằng các phương tiện công cộng. Sau đó, phía công ty bảo hiểm xác định chiếc xe có lỗi kỹ thuật về phanh. Họ có tiến hành bồi thường cho các bên liên quan.

Ngoài sự cố đó, trên hành trình du lịch bằng xe ô tô, 4 nữ du khách cũng đối mặt với một số tình huống phát sinh, nhưng họ luôn giữ nguyên tắc bình tĩnh để xử lý vấn đề.

Những người bạn chung đam mê du lịch, yêu thích khám phá thế giới

Nhắc về những địa điểm ấn tượng nhất trong hành trình 25 quốc gia, chị Dương nghĩ về vùng biển hát Sea Organ ở Croatia, hang động Postojna ở Slovenia và cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni. Đây đều là những "tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu của thiên nhiên".

Sea Organ là một công trình nhạc cụ đáng kinh ngạc được tạo nên từ hệ thống ống thổi và còi, bên bờ biển Adriatic. Khi những con sóng chuyển động vỗ vào bờ kết hợp cùng sức gió đẩy không khí đi qua hệ thống ống và còi, năng lượng sẽ được hình thành tạo nên những bản nhạc du dương rất độc đáo.

Các nữ du khách Việt tận hưởng "tiếng đàn" đặc biệt trong chiều hoàng hôn, mọi mệt mỏi di chuyển đường xa như tan biến

Trong khi đó, hang động Postojna như một thế giới dưới lòng đất. Ngồi trên tàu điện, 4 nữ du khách dần đi sâu vào lòng núi đá vôi nơi hoàn toàn không thấy ánh sáng mặt trời. Họ ngỡ ngàng trước những thạch nhũ hình thành qua hàng chục nghìn năm, những cột đá trắng tinh bền vững, hay những sinh vật đặc biệt ẩn trong bóng tối, có thể nhịn ăn nhiều năm.

"Ở Postojna, tôi hiểu ra: thế giới không chỉ được tạo nên bởi những gì ta nhìn thấy. Bước ra khỏi lòng đất, tôi thấy quý giá hơn ánh sáng mặt trời", nữ du khách tâm sự.

Các nữ du khách ghé thăm lâu đài Predjama - "lâu đài hang động lớn nhất thế giới"

Chị Khánh Dương cũng chia sẻ thêm, sau mỗi hành trình, họ trở về nhà với phiên bản vững vàng hơn của chính mình.