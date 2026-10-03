Ngày 3/10, ông Trần Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Văn Kiều, xác nhận sự việc xảy ra tại trang trại của gia đình anh Đặng Quốc Soái, ở xóm 9.

Trang trại đang nuôi hơn 25.000 con gà, trọng lượng mỗi con khoảng 1,7-2kg. Khoảng 13.000 con chết, trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa đến thời điểm xuất bán. Thiệt hại bước đầu được ước tính hơn một tỷ đồng.

Sự cố chập điện khiến khoảng 13.000 con gà tại trang trại của anh Đặng Quốc Soái chết ngạt. Ảnh: Văn Kiều

Theo ông Sao, khoảng 1h ngày 3/10, chủ trang trại kiểm tra và chưa phát hiện bất thường. Đến rạng sáng, điện bị chập khiến hệ thống thông gió trong chuồng ngừng hoạt động. Đàn gà sau đó chết ngạt.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể và người dân hỗ trợ gia đình thu gom, chôn lấp số gà chết, vệ sinh chuồng trại, hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.