Đang nghỉ trưa trên bè cá ở xã Tiên Hải (An Giang), nhiều người hốt hoảng khi phát hiện lửa bùng cháy dữ dội. Một số người nhanh chóng nhảy xuống biển để thoát thân.

XEM CLIP:

Đến 15h ngày 2/10, lực lượng Đồn Biên phòng Tiên Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy bè cá trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bè cá của ông Lê Văn Tốt (ngụ tổ 6, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải) bất ngờ xảy ra cháy dữ dội.

Bè cá hư hỏng nặng sau vụ cháy. Ảnh: KL

Thời điểm xảy ra cháy, trên bè có nhiều người đang nghỉ trưa. Phát hiện lửa, một số người nhanh chóng nhảy xuống biển để thoát thân, những người khác tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tiên Hải điều động 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng và người dân địa phương triển khai chữa cháy, cứu nạn.

Sau đó, đám cháy được khống chế, không gây thương vong về người. Tuy nhiên, bè cá bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.