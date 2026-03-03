Nâng hạng chuẩn sống tại thủ phủ du lịch

Giữa bức tranh sôi động của đô thị biển, Charmora City Nha Trang hứa hẹn kiến tạo một chuẩn sống hoàn toàn mới. Không đơn thuần là một khu đô thị, dự án được quy hoạch như một hệ sinh thái “Live - Work - Play” (Sống - làm việc - tận hưởng) hoàn hảo, hội tụ chuỗi tiện ích “all in one” hiếm có trên thị trường.

Quy hoạch độc đáo của dự án Charmora City với 3 hòn đảo chức năng riêng biệt. Ảnh phối cảnh

Điểm nhấn nổi bật đầu tiên của Charmora City là cấu trúc cảnh quan quy mô lớn với địa thế “đảo giữa trung tâm” hiếm có, quy hoạch thành 3 hòn đảo chức năng riêng biệt: Đảo Bắc (đảo hành chính), Đảo Trung (đảo vui chơi giải trí) và Đảo Nam (đảo an cư). Tổng thể sinh thái khoáng đạt ngay giữa trung tâm phố biển được hình thành từ 60ha mặt nước kết hợp cùng 47ha công viên cảnh quan, kiến tạo không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị.

Trong đó, 9 công viên chủ đề được bố trí đều khắp 3 đảo sẽ mang đến không khí trong lành và nhịp sống thư thái mỗi ngày. Sự hiện diện của công viên Ngập nước tiên phong tại Nam Trung Bộ, hồ trung tâm và các kênh nước cảnh quan không chỉ đóng vai trò điều hòa vi khí hậu mà còn mở ra không gian trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc - nơi cư dân có thể tản bộ, chèo kayak, thưởng ngoạn cảnh quan hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Dự án kiến tạo không gian sống cân bằng, mang đến nhịp sống thư thái mỗi ngày. Ảnh phối cảnh

"Hub" giải trí sôi động và đặc quyền Wellness cân bằng thân - tâm - trí

Tại Đảo Trung, các tuyến phố mua sắm - ẩm thực - nghệ thuật được định hình như những đại lộ trải nghiệm sôi động ngày đêm. Cư dân và du khách có thể khám phá chuỗi nhà hàng, café, boutique thời trang, không gian sáng tạo nghệ thuật, hòa mình vào các sự kiện trình diễn ánh sáng, show diễn nghệ thuật kết hợp hiệu ứng pháo hoa, lễ hội; tận hưởng bức tranh rực rỡ khi thành phố lên đèn.

Một điểm nhấn giàu bản sắc khác là chợ nổi truyền thống - nơi tái hiện văn hóa giao thương miền sông nước, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, gia tăng sức hút với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, minh chứng cho đẳng cấp vượt trội của dự án Charmora City chính là việc tiên phong đưa đặc quyền khoáng nóng tự nhiên vào tận nội khu. Lần đầu tiên tại phố biển, mạch nguồn khoáng nóng Onsen được dẫn thẳng vào Clubhouse hạng sang thuộc Đảo Nam dự án. Kết hợp cùng Công viên Trị liệu tự nhiên, hệ thống này mở ra một kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe (Wellness living) thượng lưu suốt 365 ngày.

Những show diễn nghệ thuật kết hợp hiệu ứng pháo hoa rực rỡ. Ảnh phối cảnh

“Không chạy đua số lượng, mỗi tiện ích tại Charmora City đều là một mắt xích quan trọng trong tổng thể quy hoạch “thành phố đảo quốc tế”. Các không gian cảnh quan, thương mại, giải trí, chăm sóc sức khỏe và văn hóa được liên kết mạch lạc, tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn thay vì các tiện ích rời rạc. Chính sự tính toán đồng bộ này giúp Charmora City trở thành nơi đáng đến để trải nghiệm, khám phá - bổ trợ mạnh mẽ cho vị thế Nha Trang trên bản đồ du lịch toàn cầu”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Tiên phong đưa tinh thần “Live - Work - Play” vào đô thị kiểu mẫu

Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, dư địa phát triển du lịch của Khánh Hòa tăng lên gấp bội. Sở hữu đường bờ biển dài và đẹp bậc nhất Việt Nam, Khánh Hòa ngày càng thu hút đông đảo dòng khách cao cấp.

Trong dịp nghỉ Tết vừa qua, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa), phấn đấu đạt doanh thu 77.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa nói chung và thủ phủ Nha Trang đang trở thành nơi đáng đến, đáng sống bậc nhất khu vực Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nơi đây vẫn thiếu vắng những khu đô thị lớn với quy hoạch đồng bộ cùng hệ tiện ích xứng tầm, vừa hút cư dân đến ở, vừa hút khách du lịch đến “tiêu tiền”.

Nha Trang được mệnh danh là nơi đáng đến, đáng sống bậc nhất khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: Minh Tú

Với địa thế “đảo trung tâm” hiếm có, Charmora City kiến tạo không gian sống đa tầng, nơi thiên nhiên khoáng đạt song hành cùng nhịp sống năng động của đô thị biển. Tinh thần “Live - Work -Play” được hiện thực hóa thông qua quy hoạch tích hợp: nhà ở, thương mại, trung tâm hành chính mới, giải trí, giáo dục và không gian cộng đồng cùng tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất.

Mô hình sống đa tầng này đặc biệt phù hợp với cộng đồng cư dân toàn cầu, nhất là khi Nha Trang đang là nơi cư trú của rất đông người nước ngoài luôn tìm kiếm môi trường sống tích hợp giữa công việc và nghỉ dưỡng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài (First Home) mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, phát triển dịch vụ, trở thành tài sản truyền đời gia tăng giá trị bền vững.

Dự án đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài và mở ra cơ hội kinh doanh bền vững. Ảnh phối cảnh

Với gần 20 năm kiến tạo hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp khắp cả nước, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục thổi làn gió mới và bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường BĐS Nha Trang.

Từ tư duy quy hoạch bài bản, chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Sun Paradise Land, cùng khả năng tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn, Sun Group sẽ tạo dựng một điểm đến mang tính biểu tượng mới. Trong đó, hệ tiện ích “tất cả trong 1” cho thấy tương lai của đô thị biển không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở chiều sâu quy hoạch và giá trị sống toàn diện.