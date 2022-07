‘Chất sống hạng A’ ở The Matrix One

2 tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One đã đón những cư dân đầu tiên và đi vào hoạt động

Nỗ lực của đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư

Hiện The Matrix One đã chào đón những chủ nhân đẳng cấp đầu tiên dọn về tổ ấm. Đa số khách hàng khi nhận nhà đều hài lòng với chất lượng hoàn thiện cũng như không gian sống của The Matrix One. Theo một khách hàng đánh giá, từ ý tưởng ban đầu tới thực tế là minh chứng rõ nét nhất cho tâm huyết và sự tỉ mỉ trong khâu triển khai của đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư, đem đến chất sống vượt trội cho cư dân.

Được biết, để hiện thực hóa dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á trên bản vẽ 3D thành phiên bản thực tế chuẩn chỉnh nhất, từ những giai đoạn đầu tiên, đơn vị phát triển MIKGroup đã lựa chọn những đối tác giàu kinh nghiệm tham gia.

Ở hạng mục thiết kế, MIKGroup “bắt tay” cùng Công ty Baumschlager Eberle Architects (BEA) sau thành công của loạt dự án trước. Hay với hạng mục cảnh quan, MIKGroup hợp tác cùng đơn vị thiết kế danh tiếng Eden Landscape - một trong những đơn vị đầu tiên làm cảnh quan chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam với khái niệm “landscape marketing”. Và để đảm bảo chất lượng của một dự án hạng A như The Matrix One, MIKGroup kết hợp với một trong những nhà thầu xây dựng uy tín nhất hiện nay là Coteccons.

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời ngay trong nội khu dự án đã được phủ cỏ và đầu tư đầy đủ các trò chơi được các bé yêu thích

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư đã luôn nỗ lực để hoàn thiện dự án một cách tốt nhất. Theo đại diện chủ đầu tư, không chỉ khẩn trương ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục, công trường The Matrix One còn luôn được giám sát nghiêm ngặt chất lượng thi công, đảm bảo đúng thiết kế cũng như quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng cả về kỹ thuật và vật liệu đầu vào. Hàng tuần đều có giám sát bên Tổng thầu và Ban quản lý của chủ đầu tư đi kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo mọi khâu đều được hoàn thiện đúng tiêu chuẩn.

Đem đến không gian sống đẳng cấp phía tây Hà Nội

Thiết kế The Matrix One là sự kết hợp tinh tế giữa nét hiện đại, sang trọng của phương Tây cùng nét cổ điển, truyền thống của phương Đông. Ngôn ngữ thiết kế đề cao sự tối giản, nhường khoảng trống cho sự liên tưởng và thăng hoa cảm xúc trong từng không gian sống. Nếu thiết kế bên ngoài thể hiện sự sôi động, thì không gian nội khu tại The Matrix One lại như một “ốc đảo” riêng tư, thanh bình giữa phố thị náo nhiệt.

Chiếu nghỉ tại vườn Nhật trên mái tầng 43

Không gian xanh đa tầng được bố trí từ nội khu tới vườn Nhật tại tầng 43, công viên 14ha đối diện. Hệ thống cây xanh này tạo ra một vùng khí hậu trong lành, mát mẻ, giữa không gian sầm uất, nhộn nhịp khu Tây, làm giảm khói bụi, tiếng ồn, giúp điều hòa không khí cho không gian sống của cư dân.

Không chỉ được bao bọc bởi hệ thống “áo giáp xanh”, The Matrix One còn mang tới đặc quyền tiện ích chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn cho cư dân với phòng tập gym hiện đại, khu tập ngoài trời, bể bơi vô cực 4 mùa, đường chạy bộ ven hồ… Tất cả tạo nên một vòng tròn sinh thái khép kín đẳng cấp ngay tại dự án.

Phòng gym tại tầng 23 đã được trang bị đầy đủ máy tập

Hai tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One được liên kết với nhau bởi một “gạch nối” ngay tại tầng 4. Đó chính là bể bơi giữa tầng không với tầm nhìn đắt giá bao trọn công viên cảnh quan 14ha mà không hề bị che chắn bởi bất kỳ tòa nhà nào. Thiết kế trên không bằng mái kính Low-E cao cấp với khả năng chống nhiệt và tia UV giúp cư dân có thể thoải mái thả mình dưới làn nước trong xanh dù là lúc bình minh hay hoàng hôn.

Một điểm đến thượng lưu với chất sống chuẩn hạng A từ ý tưởng đến thực tế dành cho giới tinh hoa đã hiện hữu tại phía tây Thủ đô. Trong tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã trao chìa khóa cho chủ nhân hơn 400 căn hộ tại 2 tòa tháp. Tháng 7 này, tất cả các căn hộ đủ điều kiện tài chính sẽ tiếp tục được bàn giao.

Hiện quỹ căn tại dự án chỉ còn số lượng rất ít. Đây là cơ hội “vàng” để khách hàng sở hữu những căn hộ hạng A bàn giao ngay tại trung tâm khu vực Mỹ Đình với chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo chủ đầu tư, mua căn hộ The Matrix One thời điểm này, khách hàng không chỉ dọn về ở ngay hoặc khai thác cho thuê sinh lời mà còn được hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng và quà tặng lên tới 450 triệu đồng.

Đơn vị đại diện phân phối Dự án: Cenland, Đất Xanh miền Bắc, SGO miền Bắc Website: http://thematrixone.vn/ Hotline: 19000110

Ngọc Minh