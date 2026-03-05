Ngày 5/3, tờ Zaobao đưa tin Châu Tấn trở thành tâm điểm chú ý khi một đoạn video do paparazzi ghi lại cho thấy cô xuất hiện thân mật bên một người đàn ông bí ẩn. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đẩy từ khóa “Châu Tấn có bạn trai mới” lên top tìm kiếm.

Hình ảnh Châu Tấn thân mật cùng người đàn ông lạ.

Theo đoạn video được chia sẻ, Châu Tấn cùng bạn thân là nam diễn viên Trần Khôn và một số bạn bè đi ăn tối vào ngày 3/3. Sau khi rời nhà hàng, nữ diễn viên đứng trò chuyện riêng với một người đàn ông mặc áo tím. Trong lúc nói chuyện, cô tự nhiên đặt tay lên cánh tay đối phương, cho thấy mối quan hệ khá thân thiết.

Sau đó, Châu Tấn lên xe trước. Người đàn ông bí ẩn ban đầu định quay lại nói chuyện với Trần Khôn nhưng sau đó được nam diễn viên này dìu lên xe của Châu Tấn. Cuối cùng, cả hai rời đi cùng một xe, khiến nhiều người càng tò mò về người đi cùng nữ diễn viên.

Trước đó vào năm 2024, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin Châu Tấn chia tay bạn trai Trác Việt. Một số nguồn tin cho rằng nữ diễn viên hết lòng trong mối quan hệ này, thường chủ động chi trả khi hẹn hò, nấu ăn và chăm sóc bạn trai.

Thậm chí có tin đồn cô từng mua nhà cho Trác Việt để giữ gìn tình cảm nhưng bạn trai lại bị cho là toan tính và nghiện game. Tuy vậy, Châu Tấn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những thông tin này.

Trác Việt từng được nữ diễn viên hết mực chiều chuộng khi cả 2 còn yêu nhau.

Châu Tấn từng kết hôn với nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa Cao Thánh Viễn vào năm 2014. Đến tháng 12/2020, sau khi rộ tin đồn chồng ngoại tình, nữ diễn viên xác nhận cả 2 đã ly hôn.

Sinh năm 1974, Châu Tấn từng nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh lịch trước khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Trong sự nghiệp, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Cao lương đỏ, Họa bì, Như Ý truyện... Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên vẫn tích cực đóng phim, tham gia quảng cáo và xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn, đồng thời giữ đời tư khá kín tiếng.

Châu Tấn trong "Như Ý truyện":