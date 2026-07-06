Ngày 6/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin đạo diễn Châu Tinh Trì thông báo bộ phim mới Đội bóng nữ Kung Fu sẽ chính thức ra rạp vào ngày 11/7, sớm hơn dự kiến trước đó. Cùng với lịch phát hành, ê-kíp cũng công bố poster chính thức và dàn diễn viên đầy đủ.

Poster phim gây ấn tượng với hình ảnh một nữ cầu thủ tung cú sút mạnh mẽ vào quả bóng đang bốc cháy, kèm khẩu hiệu: "Ngọn lửa trong tim sẽ không bao giờ tắt".

Poster phim "Đội bóng nữ Kung Fu".

Bộ phim do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng. 2 khách mời đặc biệt là Lưu Gia Linh và nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Âu Dương Vạn Thành, Trương Kế Thông, Thái Tư Bối, cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc Triệu Lệ Na, Tôn Tử Thất cùng nhiều diễn viên khác. Nhóm nhảy nổi tiếng Nhật Bản Avantgardey cũng tham gia tác phẩm.

2 mỹ nhân màn ảnh đóng chính trong phim mới của Châu Tinh Trì.

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm kể từ thành công của Đội bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì tiếp tục kết hợp 2 yếu tố võ thuật và bóng đá trong một bộ phim mới. Để chuẩn bị cho vai diễn, Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu về bóng đá.

Phim kể về đội bóng nữ Nga Mi, nơi các thành viên kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục giải đấu Cúp Chí Tôn Vô Địch.

Từ vị thế bị đánh giá thấp, đội bóng dần lấy lại tinh thần dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Song Song, tiền đạo Ngọc Lung và huấn luyện viên võ thuật Từ Phong, trước khi tỏa sáng trên sân cỏ.

Với sự trở lại của Châu Tinh Trì cùng dàn diễn viên nổi tiếng, Đội bóng nữ Kung Fu đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ khán giả trước ngày ra mắt.

Châu Tinh Trì trở lại với đề tài bóng đá sau 25 năm giữa mùa World Cup 2026.

Phim "Đội bóng Thiếu Lâm":

Nguồn: Yahoo