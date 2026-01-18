Ngày 18/1, tờ Sinchew đưa tin diễn viên võ thuật nổi tiếng Lương Tiểu Long (78 tuổi) đã qua đời, thông tin được bạn bè thân thiết trong giới xác nhận.

Theo nguồn tin, ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/1, gia đình hiện đang chuẩn bị hậu sự. Lễ tang của nam diễn viên dự kiến diễn ra vào ngày 26/1 tại Long Cảng, Thâm Quyến.

Nam diễn viên Lương Tiểu Long.

Sự ra đi của Lương Tiểu Long khiến giới mộ điệu điện ảnh không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ niềm tiếc thương trước mất mát lớn của làng phim võ thuật. Châu Tinh Trì - người từng hợp tác với ông trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Kung fu đã đăng lại hình ảnh cũ để tưởng niệm và viết: “Mãi mãi tưởng nhớ ông - Lương Tiểu Long”.

Thành Long cũng chia sẻ ảnh chụp chung cùng đàn anh, đồng thời dành nhiều lời ca ngợi cho tài năng và nhân cách của ông. Nam diễn viên cho biết trong ký ức của mình, Lương Tiểu Long luôn là một cao thủ kungfu tinh thông nhiều môn phái, mỗi đòn thế đều mang phong cách rất riêng. Ông không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là chỉ đạo hành động đáng kính, người đã mang tinh hoa võ học cả đời vào điện ảnh và truyền hình.

Lương Tiểu Long tên thật là Lương Tài Sinh, sinh năm 1948 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông bắt đầu học võ từ khi còn nhỏ và mới 15 tuổi đã bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần xây dựng tên tuổi nhờ nền tảng võ thuật vững chắc và lối diễn chân thực.

Vai diễn Hỏa Vân Tà Thần trong "Tuyệt đỉnh Kung fu" là vai diễn nổi tiếng nhất của ông.

Ông ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua các bộ phim truyền hình kinh điển như Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân - vai diễn từng làm nên tên tuổi vang dội khắp châu Á. Cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long, ông được giới truyền thông gọi là một trong “Tứ Long” của làng phim võ thuật Hong Kong.

Cuối thập niên 1980, Lương Tiểu Long rút lui khỏi làng giải trí trong nhiều năm. Đến đầu những năm 2000, ông tái xuất khi được Châu Tinh Trì mời tham gia Tuyệt Đỉnh Kung fu với vai Hỏa Vân Tà Thần. Vai diễn này nhanh chóng gây sốt, giúp tên tuổi Lương Tiểu Long một lần nữa được khán giả biết đến và yêu mến.

Những vai diễn nổi tiếng của Lương Tiểu Long: