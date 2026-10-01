Mâu thuẫn xuất phát từ việc cho rằng đối phương “nhìn đểu”, nhóm thanh thiếu niên ở Rạch Giá (An Giang) xảy ra cự cãi rồi rượt đuổi, dùng mã tấu và nón bảo hiểm hỗn chiến trước cổng hội chợ.

Sáng 1/10, nguồn tin của VietNamNet cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Rạch Giá đã bắt giữ một số thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trước một hội chợ trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khuya 27/9, tại Hội chợ hàng Việt Nam - Thái Lan và Ngày hội bánh dân gian 2026, ở khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá.

Khoảng 23h cùng ngày, Tiến Em và Hoài Giang (cùng ở khu vực Rạch Sỏi) cùng một số người bạn đến trước cổng hội chợ chơi.

Giàu cầm 2 cây mã tấu đuổi chém nhóm đối phương. Ảnh: Cắt từ clip

Tại đây, nhóm này nhìn thấy Giàu (ở phường Vĩnh Thông) đi ngang qua. Do cho rằng Giàu có hành động “nhìn đểu” nhóm mình nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm Tiến Em và Hoài Giang cùng Giàu xảy ra cự cãi, xô xát rồi rượt đuổi nhau.

Theo cơ quan công an, trong lúc hỗn chiến, Giàu lấy 2 cây mã tấu rượt đuổi, chém 6 người thuộc nhóm Tiến Em và Hoài Giang. Những người này dùng nón bảo hiểm chống trả.

Hai bên la hét, rượt đuổi nhau khiến khu vực trước cổng hội chợ náo loạn, nhiều người xung quanh hoảng sợ và phải tránh xa.

Sau một lúc, các bên rời khỏi hiện trường. Vụ việc không ghi nhận người bị thương nhưng gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Hiện công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định; đồng thời, tăng cường quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.