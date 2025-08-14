Khoảng 10h trưa nay (14/8), người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà hàng "Ẩm thực ba miền Hầm Rượu Thằng Bờm".

Nhà hàng ẩm thực nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: HC.

Ban đầu, một số người dân và nhân viên đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Do nhà hàng có nhiều vật liệu dễ cháy như mái lá trang trí, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Cột khói bốc nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 12 đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã phải tạm thời phong tỏa hai chiều đường Nguyễn Văn Quá.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM kịp khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan rộng. Ảnh HC.

Với sự nỗ lực của các chiến sĩ, đám cháy nhanh chóng được kiểm soát. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.