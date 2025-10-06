Hiện trường xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: N.X

Chiều 6/10, nhóm công nhân đang làm việc bên trong showroom “Yến sào Nha Trang” trên đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang, thì thấy lửa bùng lên dữ dội. Mọi người hô hoán tìm cách ứng cứu nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Nhóm thợ cùng những người xung quanh hoảng hốt tháo chạy ra bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng xe chữa cháy chuyên dụng được huy động tới hiện trường. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Nhiều vật dụng, đồ đạc và tài sản bên trong bị cháy đen, hư hỏng. Ảnh: N.X

Được biết, showroom “Yến sào Nha Trang” đang trong quá trình sửa chữa. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều đồ đạc, vật dụng, tài sản bên trong bị cháy đen, hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.