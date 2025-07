Ngày 15/7, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an xã An Nhơn Tây phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Chợ Lô 6, xã An Nhơn Tây.

Khoảng 2h cùng ngày, lửa và khói xuất hiện tại một ki-ốt Chợ Lô 6, vị trí giao lộ Đỗ Đăng Tuyển-Tỉnh lộ 7. Phát hiện cháy, người dân hô hoán rồi cầm nhiều thiết bị chữa cháy, kéo vòi nước để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC.

Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bao trùm rồi lan sang các ki-ốt bên cạnh. Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn, cứu hộ (Công an TPHCM) huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Ảnh: Ngọc Bích.

Cảnh sát nỗ lực khống chế đám cháy, không để lan rộng. Ảnh: HC.

Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế đám cháy và triển khai phương án tiếp cận các ki-ốt cháy. May mắn, vào thời điểm trên, các ki-ốt đóng cửa, không có người bên trong. Nguyên nhân cháy và thiệt hại đang được lực lượng chức năng làm rõ.