Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng tại ngôi nhà kết hợp kinh doanh bún bò Huế ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), khiến nữ chủ nhà mắc kẹt bên trong, tử vong do ngạt khói.

Chiều 24/11, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ ngôi nhà số 307 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen. Đây là nhà ở kết hợp kinh doanh bún bò Huế của bà Trần Thị Thu H. (55 tuổi).

Phát hiện vụ cháy, người dân nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen và người dân triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà H. đã tử vong, nghi do ngạt khói. Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi, hư hỏng.

Theo người dân địa phương, bà H. sống một mình tại ngôi nhà trên và mở quán bún bò Huế kinh doanh khoảng 3-4 năm nay. Vài tuần gần đây, do bị đau tay nên bà tạm nghỉ bán.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.