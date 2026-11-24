Lực lượng công an đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa).

Sáng 24/11, một vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ lớn như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc khiến cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Nhiều nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công tác cứu nạn, cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 8h sáng nay, tại phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vụ nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện nhiều người bị thương, trong đó có những nạn nhân bị thương rất nặng.

Theo thông tin sơ bộ, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đưa khoảng 6-7 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và xác minh nguyên nhân vụ việc.