Khoảng 19h ngày 20/8, tại Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xảy ra một vụ cháy.

Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn xảy ra cháy. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, giáo dân phát hiện khói bốc lên từ mái nhà thờ, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) đã huy động 3 xe chuyên dụng, 2 máy bơm cơ động cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt. Ảnh: N.T

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, hỏa hoạn đã thiêu rụi phần mái nhà thờ cùng nhiều vật dụng bên trong.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đám cháy thiêu rụi phần mái nhà thờ. Ảnh: N.T

Được biết, Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn được xây dựng năm 1996 trên khuôn viên rộng 10.000m².